Estrenos de cine en Ecuador este 8 de enero de 2026: drama, terror y culto

Cuatro películas llegan a los cines de Ecuador el 8 de enero de 2026 con historias que van del drama íntimo al terror extremo

A dos décadas de su estreno, regresa Páprika, la aclamada película de animación dirigida por el japonés Satoshi Kon.

El 8 de enero de 2026 marca una semana diversa para la cartelera ecuatoriana, con estrenos que apuestan por el drama humano, el cine político, la animación de culto y el terror más visceral.

Desde historias íntimas sobre la soledad hasta clásicos que regresan a la pantalla grande, estas películas ofrecen opciones para públicos distintos y confirman un inicio de año cinematográfico intenso y provocador.

Familia en renta: soledad, identidad y vínculos inesperados

Protagonizada por Brendan Fraser, Familia en renta es un drama sensible ambientado en Tokio que explora la soledad contemporánea y la búsqueda de pertenencia. La historia sigue a un actor estadounidense deprimido que comienza a trabajar para una empresa japonesa dedicada a “alquilar familias”.

Cada uno de sus 'miembros' debe interpretar distintos roles en la vida de desconocidos. A través de estas experiencias, el personaje construye lazos humanos inesperados y descubre una forma alternativa de felicidad. Una propuesta íntima que reflexiona sobre identidad, afecto y conexiones emocionales.

El beso de la Mujer Araña: cine, política y deseo en cautiverio

Ambientada en una prisión argentina en 1981, El beso de la Mujer Araña, con Diego Luna y Jennifer Lopez, es un intenso drama político que mezcla fantasía, represión y humanidad. Luis Molina, un peluquero gay encarcelado, sobrevive imaginando películas protagonizadas por Aurora, una diva ficticia del cine clásico.

La llegada de Valentín, un militante marxista, transforma su rutina y da paso a un vínculo tan improbable como profundo. La película aborda temas como la represión, la identidad sexual y el poder del cine como refugio emocional.

Páprika: animación de culto que regresa a la gran pantalla

Considerada una obra maestra del anime, Páprika (2006), del director Satoshi Kon, vuelve a los cines ecuatorianos como un estreno especial.

La historia sigue a la doctora Atsuko Chiba, quien utiliza una tecnología experimental para ingresar a los sueños de sus pacientes bajo el alter ego de Paprika.

Cuando el dispositivo cae en malas manos, los límites entre sueño y realidad se desvanecen. Visualmente deslumbrante y filosófica, esta cinta influyó directamente en el cine contemporáneo y es comparada con El origen.

Primate: terror salvaje y supervivencia extrema

Primate (2026) apuesta por el terror directo y claustrofóbico. La película narra la pesadilla que vive una familia cuando Ben, un chimpancé doméstico, se transforma en una amenaza mortal tras contraer rabia.

Ambientada en Hawái, la trama se desarrolla durante una reunión familiar que se convierte en una lucha desesperada por sobrevivir, atrincherados en una piscina. El filme explora el miedo a perder el control y el horror que surge cuando lo familiar se vuelve primitivo y letal.

