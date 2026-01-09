Trump cancela segunda ola de ataques en Venezuela tras gestos de cooperación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que suspendió una segunda ofensiva militar contra Venezuela

El presidente de EE.UU. confirmó que la segunda ola de ataques hacia Venezuela se suspende.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que decidió cancelar una segunda ola de ataques militares contra Venezuela, inicialmente prevista tras la captura de Nicolás Maduro. La decisión, explicó, responde a los gestos de cooperación del gobierno interino instalado en Caracas, especialmente la liberación de un amplio número de presos políticos.

“Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como muestra de su búsqueda de la paz”, señaló Trump en declaraciones a Fox News y en su red Truth Social. El mandatario calificó la medida como “muy importante e inteligente”, asegurando que los ataques ya no son necesarios en este contexto.

Señales de apertura política en Caracas

El gobierno interino liderado por Delcy Rodríguez, instalado tras la caída de Maduro, anunció la liberación de varios presos políticos, incluyendo figuras opositoras y algunos extranjeros. Este gesto fue interpretado por Washington como una señal de apertura democrática y búsqueda de reconciliación nacional.

Trump destacó que Estados Unidos y Venezuela están comenzando a cooperar en áreas estratégicas, como la reconstrucción de la infraestructura petrolera y gasífera. “Estamos trabajando conjuntamente”, afirmó, subrayando que la presencia militar estadounidense se mantendrá en la región por motivos de seguridad, pero sin planes inmediatos de nuevas ofensivas.

Intensificar acciones contra el narcotráfico

Trump aseguró que su administración intensificará las acciones contra el narcotráfico por tierra, especialmente contra los cárteles que operan en México, pero descartó que Venezuela siga siendo un foco de amenaza inmediata. “Es innecesario un segundo ataque porque ahora hay cooperación”, reiteró.

El mandatario también vinculó la crisis venezolana con la necesidad de estabilizar la región y frenar los flujos migratorios hacia Estados Unidos. Según sus declaraciones, la transición política en Caracas podría contribuir a reducir la salida de ciudadanos venezolanos, que en los últimos años ha generado presión en países vecinos y en la frontera sur estadounidense.

