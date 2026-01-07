Juez en Nueva York autoriza atención médica para Nicolás Maduro y Cilia Flores

Un juez federal autorizó atención médica para Maduro y Cilia Flores tras evidenciarse lesiones durante su comparecencia

El juez federal Alvin Hellerstein, a cargo del proceso judicial contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, autorizó que ambos reciban atención médica mientras permanecen bajo custodia federal en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos.

Durante la audiencia, el defensor de Maduro alegó que su cliente presenta problemas de salud, aunque no precisó las causas médicas. En el caso de Flores, su comparecencia ante el tribunal evidenció lesiones visibles: llevaba una venda en la frente, cerca del ojo derecho, y necesitó la asistencia de un alguacil para ponerse de pie.

Golpes durante la captura en Caracas

Según un medio internacional, funcionarios del gobierno de Donald Trump aseguraron que ambos líderes venezolanos resultaron golpeados al intentar huir durante su captura en la capital venezolana.

De acuerdo con la información difundida, la pareja habría corrido hacia una puerta pesada de acero dentro de su complejo residencial, lo que provocó que ambos se golpearan la cabeza. Funcionarios estadounidenses indicaron que operadores de la fuerza Delta los detuvieron y les brindaron primeros auxilios tras la aprehensión.

Solicitud de exámenes médicos para Flores

Mientras se desarrollaba la audiencia, el abogado de Flores sostuvo que ella sufrió lesiones de gravedad y solicitó la realización de una radiografía y una evaluación médica completa ante la posibilidad de una fractura o un hematoma severo en las costillas.

Periodistas que cubrían la diligencia judicial señalaron que Flores se tambaleó en varios momentos, mientras que Maduro mostró dificultades para sentarse y levantarse. Bocetos elaborados en la sala del tribunal retrataron a Flores con vendas en la cabeza.

Detención en Brooklyn y cargos

Maduro y Flores permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde enfrentan acusaciones relacionadas con narcotráfico, cargos de los que ambos se han declarado no culpables.

