Trump confirma reunión con María Corina Machado en Washington

El presidente de EE. UU. anunció que se reunirá con María Corina Machado en Washington la próxima semana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que se reunirá la próxima semana en Washington con la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien recientemente recibió el Premio Nobel de la Paz 2025 por su papel en la transición política de Venezuela. La noticia fue revelada durante una entrevista con Fox News, donde Trump calificó a Machado como “una buena persona” y expresó su interés en saludarla personalmente.

Así mismo, Machado comentó el pasado lunes 5 de enero en una entrevista con la misma cadena, que le gustaría otorgar el Nobel de la Paz a Donald Trump como reconocimiento a su esfuerzo por restituir la democracia en Venezuela. Al ser consultado sobre esa posibilidad, el presidente estadounidense respondió: “Escuché que quería hacerlo. Sería un gran honor”.

El interés de Trump en reunirse con María Corina Machado la próxima semana contrasta con sus primeras declaraciones tras la captura de Nicolás Maduro, cuando aseguró que la dirigente opositora no estaba preparada para asumir el poder en Caracas y que “carecía del respaldo popular”.

Trump descartó que el poder pueda ser asumido por María Corina Machado.

Durante la entrevista más reciente, sin embargo, el republicano matizó su postura al señalar que Venezuela “será reconstruida” y que en un futuro cercano se celebrarán elecciones en el país sudamericano, enmarcando así su encuentro con Machado dentro de un proceso de transición política.

"Nadie tenía lo necesario para atraparlo o no quería hacerlo”

En la misma entrevista, Trump afirmó que la captura de Nicolás Maduro “no representó una decisión difícil” y lo responsabilizó de tener vínculos con el narcotráfico y de provocar graves daños tanto dentro como fuera de Venezuela. Al referirse al consenso político en Washington, señaló: “Los demócratas lo querían, los republicanos lo querían, y nadie tenía lo necesario para atraparlo o no quería hacerlo”.

El mandatario estadounidense agregó que Maduro “asesinó a mucha gente” y permitió la salida de individuos peligrosos hacia Estados Unidos. Según Trump, el exgobernante venezolano “vació sus cárceles” y también “sus instituciones psiquiátricas”, lo que habría facilitado el ingreso de personas violentas al país norteamericano.

Poco respaldo a Delcy Rodríguez

El pasado lunes 5 de enero, Machado dio una entrevista a la cadena Foz News donde aseguró que regresará a Venezuela “lo antes posible”, lanzó fuertes críticas contra Delcy Rodríguez la actual presidenta interina de Venezuela, a quien responsabilizó de ser una de las principales artífices de “la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico” en el país.

La dirigente opositora sostuvo además que Rodríguez no cuenta con respaldo popular y afirmó que, en unas elecciones libres, la oposición obtendría “más del 90 % de los votos”.

Aunque ha elogiado públicamente a Donald Trump, Machado reconoció que no había mantenido comunicación con el presidente estadounidense desde el pasado 10 de octubre. Esa distancia deja abierto el interrogante sobre si la reunión pactada para la próxima semana podrá darle una mayor participación a Machado en la política Venezolana o si seguirá accionando desde lejos.

