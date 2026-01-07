EE.UU. intercepta petrolero ruso que escapó del bloqueo en Venezuela

La Guardia Costera de Estados Unidos interceptó en el Atlántico Norte al petrolero ruso Marinera

EE.UU. intercepta petrolero ruso que había eludido un bloqueo frente a las costas de Venezuela.

Este miércoles 7 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses confirmaron la interceptación del petrolero Marinera, anteriormente conocido como Bella 1, en aguas del Atlántico Norte. La operación fue ejecutada por la Guardia Costera de Estados Unidos con apoyo del Departamento de Defensa, en cumplimiento de una orden emitida por un tribunal federal.

El buque había intentado escapar de un bloqueo frente a las costas de Venezuela en diciembre de 2025. Durante casi tres semanas, las autoridades estadounidenses rastrearon su recorrido, luego de que la nave modificara su nombre, matrícula y enarbolara bandera rusa para evadir la captura.

The @TheJusticeDept & @DHSgov, in coordination with the @DeptofWar today announced the seizure of

the M/V Bella 1 for violations of U.S. sanctions. The vessel was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked by USCGC Munro. pic.twitter.com/bm5KcCK30X — U.S. European Command (@US_EUCOM) January 7, 2026

La “flota fantasma” y la estrategia de Washington

La interceptación del petrolero se enmarca en la política de Washington contra la llamada “flota fantasma”, integrada por buques que transportan crudo sancionado mediante cambios de identidad y rutas irregulares. Según medios estadounidenses, el petrolero había zarpado desde Irán y buscaba atracar en puertos venezolanos para cargar petróleo, pero no logró hacerlo debido al cerco impuesto por Estados Unidos.

EE.UU. intercepta un petrolero con bandera panameña cerca de Venezuela, según medios Leer más

La persecución incluyó intentos de captura en aguas cercanas a Venezuela y se extendió hasta el Atlántico. Muchos de estos buques, en su mayoría petroleros, tienen prohibido el acceso a puertos y la prestación de diversos servicios vinculados al transporte marítimo. Aunque la comunidad internacional mantiene alrededor de 600 embarcaciones en su lista negra, se estima que el número total de navíos utilizados por el Kremlin supera ampliamente esa cifra.

EE.UU. incauta otro buque en el Caribe

Este miércoles, el Ejército de Estados Unidos informó la incautación de otro buque petrolero sancionado en el Mar Caribe, el segundo capturado en la misma jornada por sus fuerzas. Según el Comando Sur, el navío M/T Sophia, identificado como parte de la llamada flota fantasma y sin bandera, fue detenido sin incidentes mientras operaba en aguas internacionales realizando actividades ilícitas.

La Guardia Costera escolta al buque hacia territorio estadounidense, donde será trasladado a su destino final. "A través de la Operación Lanza del Sur, el Departamento de Guerra se mantiene firme en su misión de erradicar la actividad ilícita en el hemisferio occidental. Defenderemos nuestra Patria y restauraremos la seguridad y la fortaleza en todo el continente americano", añadió.

In a pre-dawn action this morning, the Department of War, in coordination with the Department of Homeland Security, apprehended a stateless, sanctioned dark fleet motor tanker without incident.



The interdicted vessel, M/T Sophia, was operating in international waters and… pic.twitter.com/JQm9gHprPk — U.S. Southern Command (@Southcom) January 7, 2026

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO