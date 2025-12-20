EE.UU. intercepta un petrolero con bandera panameña cerca de Venezuela, según medios

Es la segunda embarcación interceptada por el Gobierno de Donald Trump, que la semana pasada incautó el buque Skipper

Fotografía de archivo que muestra la sede de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Caracas (Venezuela).

Estados Unidos interceptó este sábado 20 de diciembre un petrolero con bandera panameña en aguas internacionales del mar Caribe, frente a las costas de Venezuela, según medios estadounidenses.

Esta es la segunda embarcación interceptada en el Caribe por el Gobierno de Donald Trump, que la semana pasada incautó el buque Skipper y confiscó el crudo que transportaba.

Según The New York Times, que cita a un funcionario estadounidense y a dos fuentes de la industria de petróleo venezolana, el barco detenido se llama Centuries y no forma parte de la lista de petroleros sancionados por EE.UU.

En cambio, el rotativo indica que el buque pertenece a una empresa petrolera con sede en China que traslada crudo venezolano a refinerías del gigante asiático.

El ejército estadounidense prestó apoyo en la operación con helicópteros que transportaban a personal de la Guardia Costera al buque, según la cadena NBC News.

¿Ha reaccionado Donald Trump?

Por ahora, Trump no se ha pronunciado al respecto.

El mandatario ha intensificado en las últimas semanas su presión sobre Venezuela, y recientemente ha ordenado un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense.

RELACIONADAS El Consejo de Seguridad de ONU se reúne el martes por crisis en Venezuela

Además, el republicano afirmó el pasado miércoles que el país caribeño les quitó los derechos petroleros a las empresas de EE.UU.

"Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente", declaró el mandatario a la prensa.

