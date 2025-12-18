El Consejo de Seguridad de ONU se reúne el martes por crisis en Venezuela

Los mandatarios de Brasil y México ofrecieron este jueves buscar una salida diplomática

Un hombre observa dos buques petroleros que permanecen anclados en el lago de Maracaibo, cerca de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, el 17 de diciembre de 2025.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el próximo martes para abordar la crisis entre Venezuela y Estados Unidos, confirmaron fuentes diplomáticas, en momentos en que Washington anunció el bloqueo de buques que transporten petróleo desde y hacia el país sudamericano.

"Solicitamos que se convenga una reunión urgente del Consejo de Seguridad para discutir la agresión en curso de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela", indica una carta enviada por Caracas al Consejo y respaldada por China y Rusia.

La reunión se realizará a las 15:00 locales (20:00 GMT), dijeron el jueves 18 de diciembre de 2025 a la AFP dos fuentes diplomáticas que pidieron mantener el anonimato.

El gobierno de Trump acusa a Maduro de liderar un cartel de tráfico de drogas y ha realizado un importante despliegue militar frente a la costa de Venezuela en el mar Caribe.

Los ataques estadounidenses a barcos que supuestamente transportaban drogas en el Caribe y el Pacífico han dejado al menos 99 muertos.

Y esta semana Trump declaró un bloqueo de "buques petroleros sancionados" hacia y desde Caracas.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llama a los militares de Colombia a una "unión perfecta" a favor de la soberanía de las naciones vecinas, en un contexto marcado por el despliegue militar de EE.UU. en el mar Caribe.https://t.co/fioU7iVjVT pic.twitter.com/YONkc3EgE0 — EFE Noticias (@EFEnoticias) December 17, 2025

Brasil y México dispuestos a mediar en la crisis

Los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y México, Claudia Sheinbaum, ofrecieron este jueves buscar una salida diplomática para evitar un conflicto armado entre Estados Unidos y Venezuela.

Con su popularidad en mínimos, Trump exagera sus logros en un discurso a la nación Leer más

Los dos mayores países de América Latina mostraron su preocupación ante la continuada presión militar y económica de Washington sobre el gobierno del venezolano Nicolás Maduro.

Esta semana, el president Donald Trump aumentó aún más la apuesta con el bloqueo de buques sancionados que transporten petróleo desde y hacia el país sudamericano.

El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, dijo estar "muy preocupado" por la crisis que envuelve al país vecino.

"Brasil tiene mucha responsabilidad en América del Sur", afirmó en rueda de prensa en Brasilia.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!