Cartas de lectores: El pueblo unido jamás será vencido

En un diálogo que mantuvimos con el Lic. Morán, director de La hora radial, de los jubilados, sobre la atención que está dando el hospital del IESS de la ciudad de Milagro, se constató que esta es totalmente deficiente: no hay medicamentos ni especialistas, faltan reactivos para los análisis y muchos equipos están dañados u obsoletos.

Los directores cambian constantemente y no conceden audiencias para dialogar; además, al ser foráneos, solo cumplen el horario y se retiran.

Ante esto, el Lic. Morán propuso dialogar con las asociaciones de jubilados, sindicatos y gremios para realizar un estudio profundo de la situación del hospital, así como organizar una manifestación con participación de la FEUE, la UNE, el FUT, la FESE, entre otros, e incluso una huelga de hambre para llamar la atención de las autoridades.

Se presentará un pedido a la Presidencia del IESS para que visite Milagro y verifique la atención médica.

En mi caso, soy derivado constantemente a Durán, Babahoyo y Guayaquil, lo que me genera gastos que afectan a mis ingresos.

También se planteará una terna de médicos especialistas con maestría en administración hospitalaria que residan en la ciudad y atiendan las 24 horas: Dr. Milton Cárdenas, Dra. Orozco y Dra. Chiluiza.

Esperamos que la gestión del Lic. Morán tenga éxito en beneficio de la salud de nuestro pueblo.

Gualberto Arias Bonilla