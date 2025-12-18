Rusia advierte a EE. UU.: Venezuela es nuestro aliado estratégico

Rusia advierte que la tensión en Venezuela es peligrosa y pide cautela ante acciones de EE.UU

El presidente ruso Vladímir Putin durante una intervención oficial en Moscú, en medio de tensiones por Venezuela.

Este jueves 18 de diciembre, el Kremlin instó a actuar con cautela frente al aumento de tensiones en torno a Venezuela, calificando la situación como “potencialmente muy peligrosa”. Dmitri Peskov, portavoz de la Presidencia rusa, señaló en rueda de prensa que Venezuela es un “aliado y socio” de Moscú, y confirmó que ambos gobiernos mantienen contacto regular.

“El presidente Vladímir Putin habló recientemente con Nicolás Maduro. Hacemos un llamado a todos los países de la región para evitar cualquier evolución impredecible”, añadió Peskov.

RELACIONADAS Moscú frena expectativas de paz en Europa y mantiene su línea roja sobre la OTAN

Julian Assange cuestiona al Nobel de la Paz y lo llama “instrumento de guerra” Leer más

Rusia pide pragmatismo a EE.UU. en su política hacia Venezuela

Días antes, Alexandr Schetinin, director del Departamento de América Latina del Ministerio de Exteriores ruso, expresó que Moscú espera una postura pragmática por parte del gobierno de Donald Trump respecto a Venezuela. Advirtió que cualquier error estratégico podría tener consecuencias negativas para toda la región.

Washington intensifica presión sobre Maduro con sanciones y despliegue militar

La administración Trump considera ilegítimo el mandato de Nicolás Maduro y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles, una organización presuntamente vinculada al narcotráfico.

Desde mediados de año, EE.UU. ha incrementado su presencia militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas, acción que Caracas interpreta como un intento de derrocar al mandatario venezolano.

Venezuela acude a la ONU tras nuevas sanciones

El martes 16 de diciembre, Trump anunció un “bloqueo total” contra los petroleros sancionados que operen en Venezuela. Un día después, acusó al gobierno de Maduro de haber retirado los derechos petroleros a empresas estadounidenses.

En respuesta, Venezuela solicitó una reunión urgente al Consejo de Seguridad de la ONU. Más temprano, Maduro conversó con el secretario general António Guterres para advertirle sobre la “escalada de amenazas” de EE.UU. y sus posibles repercusiones en la estabilidad regional.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ