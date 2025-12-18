Julian Assange cuestiona al Nobel de la Paz y lo llama “instrumento de guerra”

Assange acusa a la Fundación Nobel de usar el Premio de la Paz para fines bélicos y cuestiona el galardón otorgado a Machado

Julian Assange aparece en la embajada de Ecuador en Londres, donde permanecía asilado desde 2012. Reino Unido, 16 de junio de 2013.

El ciberactivista australiano Julian Assange denunció este miércoles 17 de diciembre a la Fundación Nobel por, según afirmó, haber convertido el Premio Nobel de la Paz en un “instrumento de guerra”.

El fundador de WikiLeaks también señaló a María Corina Machado, galardonada con el premio en 2025, a quien acusó de instar al Gobierno de Estados Unidos a intensificar el conflicto contra Venezuela, en contravención —dijo— del espíritu que rige la distinción creada por Alfred Nobel.

Críticas de Assange al Nobel de la Paz

Assange acusó a la Fundación Nobel de apropiarse de manera indebida de fondos para, presuntamente, beneficiar crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como de financiar el crimen de agresión. En ese contexto, solicitó a las autoridades suecas el congelamiento de los once millones de coronas suecas —equivalentes a un millón de dólares— correspondientes a la dotación económica del galardón.

Según el activista, el proceder de Machado y su respaldo a lo que describió como “el mayor despliegue militar estadounidense desde la guerra de Irak” en el Caribe, la excluirían “categóricamente” de los criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel para la concesión del premio. Añadió que la Fundación, a su juicio, es consciente de que su respaldo a la opositora venezolana se vincula con “crímenes internacionales de Estados Unidos”.

“Sabían, o deberían haber sabido, que el desembolso del dinero del Nobel contribuiría a ejecuciones extrajudiciales de civiles y de supervivientes de naufragios en el mar”, manifestó Assange, en referencia a los bombardeos que Washington habría ejecutado desde septiembre sobre zonas del Caribe venezolano.

Señalamientos de Assange contra Machado

Assange sostuvo que la dotación del Premio Nobel de la Paz no puede utilizarse para promover la guerra y reprochó que Machado, según su denuncia, impulse una escalada de tensiones contra su propio país. También cuestionó que haya sugerido la entrega de las reservas petroleras venezolanas a Estados Unidos en un eventual escenario de cambio de gobierno.

Para sustentar su denuncia, Assange recopiló una serie de declaraciones públicas de Machado que, a su juicio, contradicen el espíritu del Nobel de la Paz. Entre ellas mencionó expresiones de respaldo a la política militar de Estados Unidos y elogios al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en medio de conflictos armados en curso.

Quién es Julian Assange

Julian Assange, nacido el 3 de julio de 1971 en Australia, es el fundador de WikiLeaks, plataforma creada en 2006 que difundió documentos clasificados de alto impacto internacional. Entre las filtraciones más relevantes figuran los archivos entregados por Chelsea Manning en 2010, que revelaron presuntos crímenes de guerra en Irak y Afganistán, así como miles de cables diplomáticos de Estados Unidos.

Assange enfrentó cargos por espionaje en ese país, pasó cinco años detenido en el Reino Unido y siete años asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. En junio de 2024, alcanzó un acuerdo judicial con el Gobierno estadounidense, se declaró culpable de un cargo menor y regresó en libertad a Australia.

