El lenguaje del poder y la identidad en el vestuario de María Corina Machado

En Oslo, la moda habló de identidad y poder, a través de Carolina Herrera y el vestuario de la nueva Premio Nobel de la Paz

Elegir a Carolina Herrera para vestir a María Corina Machado y a Ana Corina Sosa en un momento tan cargado de simbolismo como la entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo no fue un gesto casual, sino profundamente intencional. La diseñadora venezolana más internacional -y una de las grandes figuras de la moda contemporánea- se convirtió en un mensaje silencioso, elegante e imposible de ignorar.

La primera en aparecer ante las cámaras fue Ana Corina Sosa, con un impecable traje gris de pantalón y chaqueta, una pieza ya conocida porque la propia Carolina Herrera la había lucido en 2024. Sobriedad, precisión y un guiño claro a la autoría de la casa.

Horas después, con apenas descanso, María Corina Machado asistió a una reunión con el presidente del Parlamento noruego, Masud Gharahkhani, con un traje blanco cargado de historia y significado: el color del movimiento sufragista femenino y, desde entonces, uniforme simbólico del empoderamiento de la mujer.

Para las celebraciones posteriores, madre e hija apostaron nuevamente por Carolina Herrera, esta vez con vestidos en un azul inconfundible: el de la bandera venezolana. Un gesto sutil de identidad nacional en un escenario global. La líder opositora fue recibida además en audiencia por los reyes de Noruega, Harald V y Sonia, y el príncipe heredero Haakon, en el Palacio Real de Oslo, ocasión para la que eligió un conjunto de tweed que también se atribuye a la firma.

Aunque Carolina Herrera no ha hecho declaraciones públicas, la autoría fue confirmada en Instagram por la estilista venezolana Adriana Bastardo Salazar, asesora de clientes en Carolina Herrera New York, quien viajó desde Nueva York para encargarse del vestuario.

Un detalle que refuerza el hilo venezolano que atravesó toda la celebración: desde la música -con Danny Ocean, Gabriela Montero, Jorge Glem y Omar Rudberg- hasta las bromelias en los arreglos florales y, por supuesto, los diseños.

El arte detrás del vestir

No es la primera vez que la moda actúa como diplomacia. Nancy Reagan lo hizo en 1985 en China con un vestido rojo cargado de respeto cultural. Carolina Herrera ha continuado esa tradición vistiendo a mujeres influyentes del poder y la política -Michelle Obama, Melania Trump o la reina Letizia- en momentos de alta visibilidad. Hoy, suma a esa historia a María Corina Machado, confirmando que, en ciertos contextos, la ropa también habla de liderazgo, identidad y propósito.

