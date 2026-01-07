Captura Maduro: se han confirmado 56 militares muertos, entre venezolanos y cubanos

Venezuela y Cuba publican listas de los militares muertos en captura de Maduro por EE.UU.

Personas asisten al velorio de Rosa Elena González este lunes 5 de enero de 2026, en Catia La Mar (Venezuela).

Al menos 56 militares cubanos y venezolanos fallecieron durante la operación militar 'Resolución Absoluta', que lanzó Estados Unidos contra varios puntos de Caracas y de tres estados cercanos a la capital venezolana para capturar al presidente, Nicolás Maduro, y a su mujer, Cilia Flores, el pasado 3 de enero de 2026.

La información sobre las víctimas ha trascendido poco a poco en los últimos días y todavía no se conoce el alcance total del ataque de Washington contra el país suramericano, que también provocó muertes de civiles, según el Gobierno venezolano.

Después de que las autoridades de Venezuela no concretaran ninguna cifra desde el día del ataque, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dio a conocer que al menos 24 de sus soldados fallecieron y los despidió este martes en un funeral.

Esta rama del Ejército destacó que las víctimas "jamás se doblegaron" frente a una operación "desproporcionadamente" inclinada hacia Estados Unidos en "volumen de fuego, en tecnología y en precisión quirúrgica".

El fiscal general, Tarek William Saab, anunció este martes la designación de tres funcionarios para investigar las que estima que son "decenas" de muertes.

La identidad de las víctimas cubanas

El Gobierno de Cuba anunció el domingo pasado que 32 de sus militares también murieron en el ataque estadounidense y decretó dos días de duelo nacional que terminan este martes, precisamente el día en que reveló las identidades de los fallecidos.

Entre las víctimas destaca la presencia de dos coroneles, un teniente coronel, cuatro mayores y tres capitanes, todos del Ministerio del Interior (Minint), así como de nueve soldados en reserva, estos últimos del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar). También perdieron la vida integrantes de los servicios de Inteligencia.

El militar asesinado más joven es un teniente del Minint, de 26 años, mientras que el de mayor edad es un coronel, de 67 años.

Según el Gobierno isleño, los cubanos fallecidos "cayeron tras una férrea resistencia en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos".

Muchos analistas habían apuntado que el primer círculo de seguridad personal de Maduro estaba conformado principalmente por cubanos, algo que Caracas y La Habana nunca habían confirmado.

Fotografía que muestra este lunes un edificio afectado por los ataques de Estados Unidos el 03 de enero de 2025, en Catia La Mar (Venezuela). EFE

La incógnita sobre las muertes civiles

Mientras la información sobre las víctimas militares se va esclareciendo, la incógnita persiste en las muertes civiles provocadas por los bombardeos estadounidenses.

Saab aseguró que hubo "decenas de bajas inocentes civiles" además de las militares, haciéndose eco de las declaraciones que otros altos cargos del chavismo han pronunciado en los últimos días.

Este lunes, una docena de personas despidió a Rosa Elena González, de 80 años y residente en el estado La Guaira, cercano a Caracas, quien falleció a raíz de los ataques.

Su apartamento, que quedó completamente destruido, se encontraba cerca de la Academia Militar de la Armada Bolivariana, uno de los objetivos de los bombardeos.

Fuentes venezolanas citadas por The New York Times revelaron alrededor de 80 muertes en la operación, una cifra que todavía está lejos de los 56 militares cubanos y venezolanos confirmados por las autoridades.

Del lado estadounidense, funcionarios de Washington dijeron que media docena de soldados resultaron heridos, aunque Donald Trump no quiso confirmar las cifras, pero se jactó de no haber registrado ninguna baja.

