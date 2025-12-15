Novena de Navidad comienza este 16 de diciembre: conoce qué es y cómo rezarla

Descubre todo sobre la Novena de Navidad: qué es, cómo rezarla, fechas del 16 al 24 de diciembre y su significado

Decoración navideña y espíritu de fe durante los nueve días de la Novena de Navidad.

La Novena de Navidad no es solo una tradición: es un viaje de fe, esperanza y unión familiar que millones de latinos esperan cada año. Del 16 al 24 de diciembre, casas, calles y redes sociales se llenan de oraciones, villancicos y el espíritu de preparación para recibir al Niño Jesús.

Si nunca la has vivido o quieres renovarla, aquí te contamos todo, paso a paso, con datos, consejos y ese toque que hace que la Navidad se sienta en el corazón.

¿Qué es la Novena de Navidad y por qué es tan especial?

La Novena de Navidad es una tradición católica que dura nueve días, de ahí su nombre. Pero más allá de la cuenta regresiva, es una oportunidad para preparar el corazón. Cada día es un recordatorio de la espera de María y José, y de que la Navidad no es solo regalos, luces y comida: es amor, fe y comunidad.

En muchos países de Latinoamérica (Colombia, México, Venezuela, Ecuador y Centroamérica) la novena también es sinónimo de reunión familiar y vecinal, villancicos y momentos para compartir historias y risas entre oración y oración.

Fechas clave: ¿cuándo hacer la Novena de Navidad?

Inicio: 16 de diciembre

Final: 24 de diciembre (Nochebuena)

Cada día tiene un propósito, un mensaje de esperanza y un momento para reflexionar sobre la Navidad y su verdadero significado.

Cómo rezar la Novena de Navidad: guía rápida

No necesitas ser experto en oraciones. La clave está en la intención y la disposición del corazón.

Pasos básicos:

Oración inicial: cada día empieza con una invocación a Dios y al Niño Jesús.

Reflexión del día: un mensaje corto que nos recuerda el valor de la esperanza, la fe y la paciencia.

Oraciones a María y José: se hacen para meditar sobre su camino y ejemplo.

Peticiones personales: aquí puedes pedir por tu familia, tus amigos o tus sueños.

Villancicos o cantos: para que la oración se sienta viva y alegre.

Se puede hacer en familia, en grupo o solo. Lo importante es que sea un momento sincero y conectado con tu corazón.

ACI Prensa explica cómo vivir la Novena de Navidad

Este año, ACI Prensa publicó en sus redes sociales cómo rezar la novena y compartió este mensaje:

"La Novena de Navidad se vive del 16 al 24 de diciembre.🙏🏻 Son nueve días de oración que nos invitan al compromiso, a la devoción auténtica y a una fe que crece en el silencio del corazón. Cada día es una espera confiada, una esperanza que se renueva y una alegría que va madurando, como una cuenta regresiva espiritual hacia el acontecimiento más grande: el nacimiento de Jesucristo, Salvador del mundo".

