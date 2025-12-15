Los pesebres más bonitos de Guayaquil 2025: mapa y horarios

La Navidad se enciende en el Puerto Principal y hay lugares que presentan atractivos nacimientos

Los guayaquileños disfrutan de los pesebres instalados en espacios públicos de la ciudad.

La Navidad también se camina en Guayaquil. Este 2025, el centro de la ciudad concentra algunos de los pesebres más vistosos y visitados, convirtiéndose en un recorrido ideal para quienes buscan tradición, arte y un momento de pausa en medio del ajetreo urbano. A pocas cuadras de distancia, estos nacimientos forman un circuito accesible para toda la familia.

Pesebres en Guayaquil: Malecón 2000

Uno de los puntos más concurridos está junto al árbol de Navidad del Malecón 2000, entre las avenidas Malecón y 9 de Octubre. Allí se levanta un nacimiento a tamaño real que recrea la llegada del Niño Jesús y que destaca por la amplitud de su montaje y el cuidado en los detalles.

(Te puede interesar: ¿Qué le regalan los guayaquileños a su ciudad esta Navidad?)

El pesebre del Malecón cuenta con más de 20 elementos. Figuras como José, María, el Niño Jesús, los Reyes Magos y los pastores conviven con animalitos como vacas, ovejas y gallinas, todo ambientado con elementos de jardinería que le dan un aire natural al espacio. Este nacimiento puede visitarse todos los días, de 07:00 a 23:00.

Una ciudadana se detiene para fotografiarse junto al pesebre del Malecón 2000, en el centro de Guayaquil. Jonathan Cuje

Navidad en Guayaquil 2025: luces, ferias y los mejores shows Leer más

Pesebres en Guayaquil: Plaza de la Administración

A un par de cuadras, la Plaza de la Administración se suma al recorrido navideño. Este punto conecta al Palacio Municipal con el edificio de la Gobernación de Guayas y se ha convertido en una parada habitual para peatones y turistas que recorren el centro histórico.

Entre el monumento a Antonio José de Sucre y la Fragua de Vulcano se ubica el pesebre de la plaza. Su localización lo vuelve un espacio de transición, donde el ritmo de la ciudad se mezcla con la tradición, invitando a detenerse unos minutos antes de continuar el camino.

Los elementos que conforman el pesebre están iluminados a partir de las 19:00 hasta las 23:59, de lunes a domingo. Los ciudadanos ya visitan este espacio navideño, adornado en sus alrededores con otros objetos alusivos a esta festividad.

El pesebre de la Plaza de la Administración se enciende diariamente a la 19:00. Jonathan Cuje

Pesebres en Guayaquil: Catedral Metropolitana

El tercer punto del circuito está en la Catedral Metropolitana de Guayaquil, en pleno corazón de la ciudad. Este templo no solo alberga un pesebre, sino que también presenta La Noche Más Bella, una propuesta que combina arte, iluminación y una atmósfera pensada para el recogimiento.

Durante esta experiencia, los visitantes pueden disfrutar de una puesta en escena que busca despertar los sentidos y resignificar el espacio religioso en el contexto de la Navidad. El pesebre complementa el recorrido con una mirada más simbólica y contemplativa. El horario de atención es de 09:00 a 19:00.

Con estos tres puntos, el centro de Guayaquil ofrece un mapa navideño que puede recorrerse a pie y en poco tiempo. Más allá de la decoración, los pesebres se convierten en lugares de encuentro, memoria y tradición, reafirmando que la Navidad en la ciudad también se vive en sus calles y plazas.

La Noche Más Bella se presenta el Catedral Metropolitana de Guayaquil. Jonathan Cuje

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!