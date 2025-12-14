¿Qué le regalan los guayaquileños a su ciudad esta Navidad?

Líderes comunitarios y profesionales expresan sus anhelos para la ciudad en estas fechas y lo que ofrecerán para mejorarla

El espíritu navideño se vive con fuerza entre un grupo de vecinos de la ciudadela 9 de Octubre, ubicada en el sur de Guayaquil.

En Guayaquil, la Navidad no solo llega con luces y villancicos. También abre espacio para que quienes sostienen a la ciudad se cuestionen qué futuro desean construir. Este año, sus voces coinciden en un mismo gesto: pensar en los regalos que la ciudad necesita y en los que cada uno está dispuesto a entregar.

Mientras las calles se llenan de adornos y apuro decembrino, en el Puerto Principal surge una pregunta más profunda: ¿qué le hace falta a la ciudad para encarar el nuevo año con esperanza? Líderes barriales, gestores y profesionales comparten sus deseos navideños, pero también el compromiso personal que están listos a ofrecerle a Guayaquil.

(Te puede interesar: Desfile navideño en barrio Garay llevó alegría, baile y música)

Richard Maldonado lidera el comité Unión Cívica Atarazana, que congrega a residentes de esa ciudadela del norte de Guayaquil, quienes juntos intentan mejorar los espacios públicos y otras áreas de la zona donde viven, para suplir la inacción de las autoridades.

Él no se queda solamente en el lamento: gestiona y motiva a sus vecinos a hacerse cargo de recuperar sus barrios. Y antes de diciembre él ya tenía preparado el regalo de Navidad para esta ciudadela del norte: una cancha de césped sintético.

Avenida Pedro Menéndez suma otra intervención vial antes del invierno Leer más

Richard Maldonado: "Para mi Guayaquil querida quisiera paz, salud y que lleguen las obras"

“Pensé en los niños y jóvenes, a ellos hay que brindarles espacios para que practiquen deporte y estén alejados de tantas distracciones negativas”, indica el ciudadano.

Maldonado gestionó el apoyo de una empresa privada para la rehabilitación de la cancha deportiva y también agilizó los trámites municipales. Aquella tarea le tomó varios meses. Finalmente, los trabajos se iniciaron la semana pasada y el espacio estará listo en pocos días. Considera que está luchando contra la corriente y lo seguirá haciendo hasta ver cambios profundos en su sector y en la ciudad. Y hace un pedido por Navidad.

“Para mi Guayaquil querido quisiera paz, salud y que lleguen las obras y servicios. Que (las autoridades) dejen de lado las banderas políticas. Que escuchen el clamor de la gente. En otros barrios me dicen: ‘Estamos solos, estamos abandonados’. Uno siente impotencia al no poder ayudar a todos”, expresa Maldonado.

RELACIONADAS La Filarmónica de Guayaquil conquista Francia con una gira histórica

Navidad en Guayaquil: Ivonne Pinzón se compromete a "construir espacios más seguros"

En la sureña ciudadela 9 de Octubre, Ivonne Pinzón lleva años liderando a un grupo de vecinos comprometidos con su sector. Desde acciones básicas, como recoger basura y limpiar veredas, hasta la organización de eventos comunitarios, los residentes buscan engrandecer y fortalecer su barrio.

Es común verlos reunidos en el parque Monserrat, contiguo a la iglesia, planificando sus acciones, advirtiendo de presencias sospechosas por el sector o simplemente conversando sobre la cotidianidad.

Ya han engalanado el barrio y alistan los próximos eventos navideños. Pero en estas fechas de recogimiento, Pinzón asevera que el mejor regalo que puede darle a Guayaquil es reafirmar su compromiso de “construir espacios más seguros, organizativos y participativos”.

Vecinos de la ciudadela 9 de Octubre comparten el espíritu navideño. FRANCISCO FLORES

Precisamente el pasado domingo celebraron en esa ciudadela un “interbarrial navideño”, torneo de fútbol en el que fueron invitados habitantes de la vecina ciudadela Valdivia.

Su anhelo para la Navidad es que Guayaquil “viva un tiempo de paz, tranquilidad, solidaridad, empatía entre familias, vecinos y ciudadanos en general. Que cada barrio fortalezca los lazos comunitarios”.

Navidad en Guayaquil: Gilda San Andrés aportará a que la ciudad viva un diciembre con más calma

En estas fiestas, la arquitecta Gilda San Andrés tiene claro cuál sería su regalo para Guayaquil: aportar a que la ciudad viva diciembre con más calma. Para ella, lo que ocurre cada fin de año no es un misterio: el tránsito se vuelve un “monstruo distinto”, una versión desbordada de la urbe en comparación con el resto del año.

Menciona que ya desde la última semana de noviembre las vías se saturan, por los cambios de rutina. Ante la cercanía de las fiestas, se multiplican los desplazamientos desde las 17:00 sin importar el día.

Las mejores playas de la Costa ecuatoriana para visitar en Diciembre 2025: Guía Leer más

San Andrés considera que muchas de las reuniones propias de la época (cenas, cafés, intercambios de regalos, novenas) podrían adelantarse o redistribuirse para evitar la congestión extrema de los días previos al 24 y 25.

Lo ha hecho ella misma. Junto a su círculo más cercano ha movido celebraciones para no recargar aún más el flujo vehicular. Ese es su regalo para la urbe. Su gesto, dice, es coherente con su visión profesional: entender cómo se comporta Guayaquil, cómo ha crecido y qué alternativas adoptar ante sus problemáticas.

“Si yo ya reconozco cuál es el problema, no quiero ser parte de ese problema. Entonces, en esta Navidad quisiera regalarle un poco más de paz a la ciudad, siendo una persona menos en la calle”, reflexiona San Andrés.

RELACIONADAS Dónde comprar regalos navideños baratos en Guayaquil 2025

Navidad en Guayaquil: Geofredo Calle anhela tener una ciudad segura y recuperar el civismo

Geofredo Calle, líder comunitario en Urbanor, hace pocos meses creó la agrupación Edad Dorada, integrada por adultos mayores del sector, con quienes impulsa actividades culturales, recreativas y de acompañamiento comunitario.

Como regalo a la ciudad, al igual que Pinzón, dice que mantendrá su espíritu de lucha para sacar adelante al sector al que pertenece. “Hago el mismo pedido de todos los guayaquileños en general. Tener paz, una ciudad segura, recuperar ese civismo que por mucho tiempo nos caracterizó, recuperar nuestros barrios. Es posible”.

Navidad en Guayaquil: Desfile cívico estudiantil en el barrio Garay

Mientras tanto, los barrios guayaquileños ya palpitan con los eventos navideños. Como regalo, jóvenes estudiantes realizaron este sábado 13 de diciembre un desfile cívico en el barrio Garay, en el suroeste. Danzando canciones alusivas a la fecha, animaban a los habitantes a salir de sus casas para vivir un momento de música, alegría y esperanza.

Blanca Lavayen, de 66 años, observaba el desfile sentada en su silla de ruedas. Aplaudía y movía sus brazos para saludar a las jóvenes danzantes. Sintió este evento como un “regalo”.

(Lee también: Los murales en fachadas que Guayaquil ha dejado de mirar)

“Me gusta salir a ver a las bastoneras cómo bailan y la vestimenta que usan. (El desfile) me recuerda mi infancia, porque he vivido siempre aquí. La música navideña me alegra el corazón”, expresa la ciudadana.

Y deja un mensaje para la gente en los barrios: “que disfruten la Navidad con su gente y que sean felices”.

Blanca Lavayen, de 66 años, disfrutó de los bailes y presentaciones artísticas durante el desfile cívico estudiantil de Navidad del barrio Garay, este sábado 13 de diciembre. JOFFRE FLORES

Aunque Guayaquil ya vive un diciembre frenético, está en cada habitante aportar para construir una mejor ciudad. Y qué mejor momento para hacerlo que en Navidad.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!