Desfile navideño en barrio Garay llevó alegría, baile y música

Más de 20 instituciones educativas participaron en la actividad organizada por el Comité de este barrio en Guayaquil

Las estudiantes lucieron uniformes navideños en el desfile que recorrió las calles del barrio Garay.

Blanca Lavayen aplaudía y se movía al son de la música navideña de una banda estudiantil. Estar en silla de ruedas no le impedía sentir la alegría y el entusiasmo de la época navideña, que cientos de alumnos llevaron al barrio Garay, en el suroeste de Guayaquil.

El Comité promejoras de este sector organizó la actividad este sábado 13 de diciembre, a lo largo de la avenida 10 de Agosto.

Las calles se llenaron de los colores rojo y verde, clásicos de la Navidad, en los uniformes, máscaras, disfraces y otros elementos que portaron las bastoneras.

Las bastoneras decoraron sus uniformes con detalles alusivos a la Navidad. JOFFRE FLORES

El intenso Sol no evitó que la alegría se plasmara en el rostro de las estudiantes, que bailaban al ritmo de animados villancicos, como Mi burrito sabanero.

"Lo que más me gusta es la música porque alegra mi corazón", contó Lavayen a EXPRESO, mientras los niños comentaban sobre lo que más les gustaba del desfile.

Blanca Lavayen se ubicó a la sombra de un árbol para aplaudir a las estudiantes que desfilaban por la avenida 10 de Agosto. JOFFRE FLORES

Colegios visitaron desde Durán

Hubo diversas instituciones educativas. Los alumnos estuvieron acompañados por sus docentes, pero también por madres de familia, que grababan con sus celulares y caminaban junto a ellos.

Julio Barzola era uno de esos padres. Mientras grababa, resaltó que lo que más le gustó fue la organización y el orden.

Él llegó desde Durán, acompañando a uno de los colegios.

Adultos mayores y niños fueron los más animados con la actividad, que activó al barrio y llevó la alegría navideña a este sector tradicional de Guayaquil.

