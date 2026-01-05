Crimen en Milagro: Policía trata de identificar dos cadáveres enterrados en sacos

Agricultores del sector Papayal, en el recinto Manantial, de la parroquia Roberto Astudillo, hallaron los cuerpos

Los cadáveres fueron encontrados por agricultores en una plantación de caña de azúcar en un recinto de Milagro.

Con el cotejamiento de huellas dactilares y otras pericias, la Policía Nacional en Milagro trataba de identificar los cadáveres de dos hombres que, la tarde del domingo 4 de enero, fueron encontrados enterrados en un saco de yute de una plantación de caña de azúcar del recinto Manantial, parroquia Roberto Astudillo.

El hallazgo fue realizado por dos agricultores del sector Papayal, quienes se dirigían a pie a sus domicilios.

Al pasar por un camino de segundo orden, en medio de las plantaciones de caña de azúcar, percibieron un fuerte olor proveniente de una zona con tierra removida.

Al acercarse, descubrieron una fosa donde se divisaba parte de un saco de yute enterrado, por lo que comunicaron el hecho a la Policía.

Agentes de la Unidad de Muertes Violentas (Dinased) y de Criminalística, tras excavar con picos y palas, hallaron dos cadáveres sin ropa dentro del saco. Ninguno portaba documentos de identificación y fueron llevados a la morgue del cantón.

Entre 25 y 30 años de edad tendrían las víctimas de este crimen

Asesinados no habrían pertenecido al sector

“Estos hombres, al parecer, fueron traídos sin vida para ser enterrados en las plantaciones de caña. No son de nuestro recinto, porque aquí todos nos conocemos. Cerca de la escena del crimen había una gran mancha de sangre y un pedazo de piola que podría estar vinculado con este doble crimen”, señaló un habitante del sector.

Paúl Salinas, del distrito policial de Milagro, confirmó que los cadáveres estaban en avanzado estado de descomposición.

“No se puede determinar aún si presentan impactos de bala y la causa de sus muertes está por confirmarse”, recalcó el jefe policial.

