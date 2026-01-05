Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Provincias

cultivo de la caña de azúcar
Los cadáveres fueron encontrados por agricultores en una plantación de caña de azúcar en un recinto de Milagro.ARCHIVO

Crimen en Milagro: Policía trata de identificar dos cadáveres enterrados en sacos

Agricultores del sector Papayal, en el recinto Manantial, de la parroquia Roberto Astudillo, hallaron los cuerpos

Con el cotejamiento de huellas dactilares y otras pericias, la Policía Nacional en Milagro trataba de identificar los cadáveres de dos hombres que, la tarde del domingo 4 de enero, fueron encontrados enterrados en un saco de yute de una plantación de caña de azúcar del recinto Manantial, parroquia Roberto Astudillo.

RELACIONADAS

El hallazgo fue realizado por dos agricultores del sector Papayal, quienes se dirigían a pie a sus domicilios. 

Al pasar por un camino de segundo orden, en medio de las plantaciones de caña de azúcar, percibieron un fuerte olor proveniente de una zona con tierra removida. 

Al acercarse, descubrieron una fosa donde se divisaba parte de un saco de yute enterrado, por lo que comunicaron el hecho a la Policía.

Agentes de la Unidad de Muertes Violentas (Dinased) y de Criminalística, tras excavar con picos y palas, hallaron dos cadáveres sin ropa dentro del saco. Ninguno portaba documentos de identificación y fueron llevados a la morgue del cantón.

Entre 25 y 30 años de edadtendrían las víctimas de este crimen
RELACIONADAS

Asesinados no habrían pertenecido al sector

Garita vacía en urbanización Málaga 2, en Daule

Crimen en Málaga 2: La violencia apagó la calma y encendió el miedo en urbanización

Leer más

“Estos hombres, al parecer, fueron traídos sin vida para ser enterrados en las plantaciones de caña. No son de nuestro recinto, porque aquí todos nos conocemos. Cerca de la escena del crimen había una gran mancha de sangre y un pedazo de piola que podría estar vinculado con este doble crimen”, señaló un habitante del sector.

Paúl Salinas, del distrito policial de Milagro, confirmó que los cadáveres estaban en avanzado estado de descomposición

“No se puede determinar aún si presentan impactos de bala y la causa de sus muertes está por confirmarse”, recalcó el jefe policial.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Caudales de los ríos de Cuenca bajan cerca del umbral de estiaje

  2. Parlamento de Venezuela reelige a Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina

  3. Prediales Quito 2026: ¿Cómo obtener el 10% de descuento sin ir al banco?

  4. Quito registra menos emergencias en 2025: bajan incendios, inundaciones y quemas

  5. Asesinan a un hombre en el exterior del hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil

LO MÁS VISTO

  1. Transporte fluvial en río Guayas: Propuesta busca unir a Guayaquil y otras ciudades

  2. Extranjeros descubren cantones del Azuay más allá de Cuenca para vivir

  3. Ecuador rompe el mercado y supera a Alemania con su top 5 previo al Mundial 2026

  4. Ecuador festejará, Emelec resurge y Barcelona seguirá sin títulos, según predicciones

  5. Edmundo González habla como "Comandante en Jefe" y da una orden a los militares

Te recomendamos