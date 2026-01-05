Expreso
Nigeria, Copa Africana de Naciones
Nigeria busca avanzar a los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2025.Cortesía

Alineaciones y dónde ver EN VIVO Nigeria vs Mozambique por Copa Africana de Naciones

Con Victor Osimhen como figura, Nigeria buscará imponer su jerarquía ante una ordenada selección de Mozambique

La Copa Africana de Naciones 2025 entra en su fase decisiva y uno de los duelos más atractivos de los octavos de final será el que protagonicen Nigeria y Mozambique, selecciones que se medirán este lunes 5 de enero de 2026, desde las 14:00 (hora de Ecuador), en el estadio Fez.  

Nigeria, con jerarquía y poder ofensivo

Las Super Águilas, dirigidas por el técnico Éric Chelle, contarán con nombres de peso en todas sus líneas, destacándose el delantero Victor Osimhen, acompañado por la velocidad y desequilibrio de Ademola Lookman.  

En el mediocampo, el equilibrio y liderazgo recaen en Wilfred Ndidi, pieza clave para sostener el juego.

  • La alineación de Nigeria será: Nwabali; Osayi, Ajayi, Bassey, Onyemaechi; Onyeka, Ndidi, Iwobi; Lookman, Adams y Osimhen.
Nigeria
Nigeria contará son sus principales figuras para enfrentar a Mozambique.Internet
Mozambique, ilusión y disciplina táctica

Enfrente estará una Mozambique que sueña con dar el golpe. El equipo dirigido por Chiquinho Conde ha mostrado orden táctico y carácter competitivo.  

Sus principales referentes son el defensor Reinildo Mandava, fundamental en la zaga, y el goleador Faisal Bangal, encargado de liderar el ataque.

  • La alineación de Mozambique será: Ernan; Calila, Mexer, Reinildo, Langa; Guima, Amade, Catamo; Witi, Domingues y Bangal.

Dónde ver Nigeria vs Mozambique EN VIVO

En Ecuador y Sudamérica, a excepción de Colombia, el partido entre Nigeria y Mozambique por los octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2025 se podrá ver EN VIVO a través del canal de YouTube de Claro Sports.

