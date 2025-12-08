Navidad en Guayaquil: Cuáles son los eventos gratis del 9 al 14 de diciembre

Coros y ferias están entre las actividades organizadas por el Municipio

En el parque Samanes está uno de los siete árboles navideños gigantes que encendió el Municipio de Guayaquil.

Los eventos navideños aumentan a medida que se acerca la festividad. En Guayaquil, el Municipio anunció las actividades gratuitas que hará por las próximas dos semanas.

El ambiente festivo empezó desde noviembre, con la encendida de árboles navideños gigantes, que se colocaron en puntos del norte, centro y sur de la ciudad.

Las estructuras están ubicadas en:

Malecón del Salado (9 de Octubre y Tungurahua)

Calle Panamá (Rocafuerte e Imbabura)

Plaza de la Administración (Pichincha y Clemente Ballén)

Guayarte (avenida Carlos Julio Arosemena)

Avenida Portete (a la altura de la calle 29)

Malecón 2000 – Hemiciclo de La Rotonda (a la altura del bulevar 9 de Octubre) y

Parque Samanes

Eventos gratuitos en diciembre

El Cabildo anunció este lunes 8 de diciembre una serie de actividades gratuitas que incluyen coros y ferias.

El martes 9 se presentará el cuento Blancanieves y los siete enanitos, en Calicuchima entre Carchi y Tulcán, a las 09:30.

En el centro Valientes, ubicado en la ciudadela La Atarazana, habrá agasajos navideños, de 09:00 a 12:00 y de 13:00 a 16:00.

El miércoles 10, en la plaza del Centenario (9 de Octubre y Lorenzo de Garaycoa) se hará la segunda feria Guayaquil, ciudad de derechos. Será de 09:00 a 13:00.

En las parroquias Progreso y Posorja habrá un compartir navideño con usuarios del programa terapéutico, de 10:00 a 12:00.

El jueves 11 se presentarán coros en el evento Melodías en Navidad, a partir de las 19:00, en la Catedral (Chimborazo y 10 de Agosto).

El viernes 12 se hará la dramatización del nacimiento viviente, de 09:00 a 11:00, en el centro 4 de Enero, ubicado en Machala y Bolivia. En la Casa Guayaca, de La Atarazana, habrá un show musical, a las 10:00.

De 18:00 a 22:00, la calle Panamá acogerá un programa con música y artistas. En la Iglesia adventista del sur, ubicada en Ambato y Colombia, habrá un concierto navideño de la Orquesta Filarmónica, a las 19:00.

El sábado 13 se hará una feria de proyectos escolares y educativos, con la participación de la banda municipal, a las 11:30, en la plazoleta del teatro Centro Cívico (Quito y El Oro).

A las 15:00 se dictará un taller para elaboración de tarjetas navideñas, en el Museo del Cacao, ubicado en Panamá e Imbabura.

Finalmente, el Museo del Cacao acogerá una presentación de coro navideño, a las 14:00 del domingo 14 de diciembre.

