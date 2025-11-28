Expreso
Ciudadanos bailan en la calle Imbabura durante la reactivación nocturna en la Zona Rosa de Guayaquil.
Ciudadanos bailan en la calle Imbabura durante la reactivación nocturna en la Zona Rosa de Guayaquil.

Calle Panamá volvió a convertirse en pista de baile tras encendido de árbol navideño

La primera edición de Panamá Nocturna, a cargo del Municipio de Guayaquil, tuvo acogida de la ciudadanía

Unas 1.000 personas convirtieron a la calle Imbabura, en la Zona Rosa de Guayaquil, en una pista de baile de diversos ritmos tropicales.

Ocurrió este 28 de noviembre, por segundo viernes consecutivo. Hace una semana fue la iniciativa ciudadana de varios colectivos en el evento "Baila la Calle".

Esta vez, emulando esa actividad de recuperación del espacio público, el Municipio comenzó con Panamá Nocturna, que congregará a artistas los viernes y sábados en este punto turístico y gastronómico.

La calle Panamá se llena de música y baile por segundo viernes consecutivo en el centro de Guayaquil.
La calle Panamá se llena de música y baile por segundo viernes consecutivo en el centro de Guayaquil.

Calle Panamá ya tiene su árbol navideño

Con el auspicio de un banco privado, se encendió este viernes el árbol de 15 metros, que está en Imbabura, entre Panamá y Rocafuerte.

Es el segundo árbol, de un total de siete, que el Cabildo prenderá en la ciudad. El primero fue, el jueves anterior, en el Malecón del Salado.

Entre risas, baile y seguridad, la gente volvió a disfrutar del espacio público, aquel que la inseguridad no les podrá arrebatar.

