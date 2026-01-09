Irán decreta un apagón total de internet en medio de protestas nacionales

Irán impone apagón digital y despliega represión ante masivas protestas que exigen el fin del régimen islámico por la crisis

Retratos del poder religioso: mural en Qom muestra a Khomeini y Khamenei, figuras clave del liderazgo iraní desde 1979.

En lo que se describe como un aparente intento por contener la ola de descontento que sacude al país desde hace doce días, el Gobierno de Irán ha limitado severamente el acceso a internet, restringiendo las conexiones con servicios fuera de sus fronteras.

Según informes de la plataforma NetBlocks, la nación experimenta un "apagón" generalizado que presuntamente busca obstaculizar la comunicación ciudadana en un contexto de alta tensión. El líder supremo, Alí Jamenei, ha sugerido que las protestas son impulsadas por influencias externas, vinculándolas con intereses de la administración de Donald Trump.

A pesar de que las autoridades judiciales habían anticipado medidas más estrictas, las manifestaciones —originadas por el deterioro económico— han escalado hacia demandas políticas en más de cien localidades. Organizaciones de derechos humanos reportan, además, que algunos efectivos de seguridad habrían sido sancionados por rehusarse a intervenir de forma violenta contra los civiles.

Estrategias de control y respuesta ciudadana en la capital

En Teherán, el despliegue de la Guardia Revolucionaria y cuerpos antidisturbios ha derivado en calles prácticamente vacías y comercios cerrados. No obstante, el malestar se ha trasladado a los hogares: al caer la noche, se reportan consignas contra el sistema actual y cánticos a favor de la restauración monárquica desde las ventanas de los edificios.

Desde el exterior, figuras de la oposición como Reza Pahlaví denuncian que el bloqueo digital es una herramienta de aislamiento, mientras instan a la comunidad internacional a adoptar una postura más firme. Analistas de inteligencia sugieren que el aparato estatal observa el incremento del descontento con especial cautela, interpretándolo como un presunto desafío directo a la seguridad nacional.

Impacto de la crisis económica y el factor inflacionario

El núcleo del conflicto parece residir en una situación financiera crítica, marcada por una inflación que supera el 52% y el desplome de la moneda local, factores aparentemente agravados por las sanciones internacionales. La asfixia económica ha generado que incluso sectores tradicionalmente leales, como los comerciantes de los bazares, se sumen a las quejas.

Hasta el momento, las pequeñas concesiones económicas anunciadas por el Ejecutivo no han logrado desactivar el descontento. Los manifestantes mantienen sus reclamos pese a las advertencias oficiales, en un escenario donde la presión económica y la falta de libertades digitales configuran un panorama de incertidumbre institucional.

VIDEO | Las protestas en Irán, que comenzaron hace más de una semana por la mala situación económica pero han ido adquiriendo un cariz político, se han expandido ya a más de un centenar de ciudades. Además, diversas ONG denuncian que en las protestas han sido asesinadas 38… pic.twitter.com/mldHmldvGg — EFE Noticias (@EFEnoticias) January 8, 2026

