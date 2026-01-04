Irán vive nueva jornada de protestas pese a gran despliegue de fuerzas de seguridad

Un hombre iraní camina junto a una valla un mensaje del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, que dice "Cuidado con sus soldados".

Las protestas en Irán continuaron este domingo 4 de enero con concentraciones y enfrentamientos en varios puntos del país, especialmente en Teherán, en el octavo día consecutivo de manifestaciones.

Un grupo de personas se concentró frente al centro comercial Alaeddin, uno de los mercados de teléfonos móviles más importantes de Teherán, situado en el centro de la capital, donde estallaron las protestas el domingo pasado por el deterioro de la situación económica.

Según vídeos publicados por activistas en redes sociales, la manifestación tuvo lugar pese al fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad.

Las imágenes muestran el lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de los agentes para dispersar a la multitud, así como disparos de perdigones.

En la ciudad occidental de Malekshahi, cientos de ciudadanos participaron en los funerales de los tres fallecidos en los enfrentamientos de anoche con las fuerzas de seguridad, coreando lemas contra la República Islámica, como "Muerte al dictador".

Comerciantes iraníes protestan contra las condiciones económicas.

En paralelo, el comandante de las Fuerzas de Seguridad de Irán, Ahmadreza Radan, anunció que "desde hace dos noches han comenzado detenciones selectivas de líderes que incitaban a la población".

Radan afirmó que los detenidos "confesaron haber recibido dólares", en referencia a una supuesta financiación extranjera de las protestas.

Ayer, el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, ordenó mano dura contra lo que calificó de "disturbios", orquestados por "mercenarios del enemigo".

Jameneí llamó a dialogar con quienes tienen reivindicaciones económicas, pero tachó de "inaceptables" las concentraciones acompañadas de consignas antigubernamentales.

Protestas son impulsadas por comerciantes

Las protestas comenzaron el domingo pasado en Teherán, impulsadas inicialmente por comerciantes y sectores económicos afectados por el deterioro de la situación económica, el desplome del rial y la alta inflación.

Las movilizaciones se han extendido a unas 60 ciudades del país, tomando un tono político contra la República Islámica, y desde entonces al menos 16 personas han perdido la vida, entre ellas un agente, y al menos 582 han sido detenidas.

Irán atraviesa una profunda crisis económica, con una inflación anual superior al 42 % y una inflación interanual que en diciembre superó el 52 % respecto al mismo mes del año anterior, marcada por las severas sanciones de Estados Unidos y la ONU contra el país por su programa nuclear.

