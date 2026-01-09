Julia Roberts descarta volver a Pretty Woman: “Los tiempos cambian”

Julia Roberts aseguró que en estos momentos no interpretaría a Vivian Ward, de Pretty Woman, papel que le valió varios reconocimientos.

Casi cuatro décadas después de protagonizar una de las comedias románticas más emblemáticas de la historia del cine, Julia Roberts lo tiene claro: no volvería a ser Pretty Woman.

La actriz estadounidense ha reflexionado con franqueza sobre el impacto del tiempo, los cambios culturales y su propia evolución personal al recordar el personaje de Vivian Ward, que la catapultó a la fama mundial en 1990.

Pretty Woman bajo la mirada actual

Cuando Pretty Woman llegó a las salas, el público la recibió como un moderno cuento de hadas: una prostituta y un exitoso hombre de negocios, interpretado por Richard Gere, se enamoraban contra todo pronóstico. Hoy, ese relato se observa con otros ojos. Los códigos narrativos, especialmente en lo que respecta a los roles femeninos, generan debates que hace décadas apenas existían.

Roberts es consciente de ello y así lo expresó en una entrevista con la revista Deadline, publicada el pasado 6 de enero. “Los tiempos cambian, la gente cambia”, afirmó al ser consultada sobre la posibilidad de volver a interpretar un personaje como Vivian Ward.

Una actriz distinta, una mirada más madura

Si aquel papel le valió reconocimiento internacional y una nominación al Oscar, hoy la actriz considera que sería incapaz de repetirlo. “Imposible. Llevo tantos años cargando con el peso del mundo que no sería capaz de levitar en una película así”, sentenció. Lejos de una connotación negativa, Roberts aclaró que se refería a todo lo aprendido y acumulado a lo largo de la vida.

Para ella, actualmente “sería imposible interpretar a alguien inocente de verdad”. Y, sin embargo, quiso defender a su recordado personaje: “Es curioso decirlo de una prostituta, pero creo que había algo de inocencia en ella”, reflexionó, atribuyéndolo a la juventud con la que encaró el papel.

Cambios culturales en el cine

La protagonista de Notting Hill amplió su análisis al recordar cómo muchas obras envejecen con el paso del tiempo. “Piensa en todas las películas y obras de teatro de los años 20, 30 y 40: si las vieras ahora, te sorprenderías”, comentó, subrayando que los cambios culturales influyen directamente en la forma en que se interpreta el arte.

En ese contexto, mencionó títulos como Lo que el viento se llevó, revisitado críticamente por sus actitudes racistas. “Creo que estas son decisiones que tomamos como artistas y como amantes del arte”, añadió.

El guion original que nunca fue

En 2019, a punto de cumplirse el 30 aniversario de Pretty Woman, Roberts recordó una anécdota reveladora en Variety. El guion original se titulaba 3.000 y tenía un final muy distinto: su personaje era abandonado por el de Gere, quien le arrojaba dinero antes de dejarla sola en un callejón oscuro. “No tenía ningún interés en estar en una película como esa”, confesó entonces.

El proyecto inicial no prosperó y dio paso a la versión que se convirtió en un fenómeno global, con una recaudación de 178 millones de dólares en Estados Unidos y 463 millones a nivel internacional. Hoy, Pretty Woman sigue siendo un clásico recurrente en fechas como San Valentín, aunque su protagonista ya no la mira con los mismos ojos.

