Julia Roberts y Amanda Seyfred: El vestuario que unió a dos estrellas en Venecia

Las actrices sorprenden al llevar el mismo outfit de Versace en el Festival de Venecia

por qué Julia Roberts y Amanda Seyfried llevaron el mismo outfit en Venecia y qué significa para la nueva era de Versace con Dario Vitale

A veces, la moda es puro teatro. Otras, es una lección de solidaridad. En el reciente Festival de Cine de Venecia, Julia Roberts y Amanda Seyfried nos regalaron una historia del segundo tipo, alejada de cualquier polémica y centrada en un gesto inesperado y refrescante.

Festival de Venecia

Todo comenzó cuando Julia Roberts, una leyenda de Hollywood, pisó la alfombra roja para promocionar su película Caza de brujas. Su elección fue un impecable conjunto de Versace que captó todas las miradas. Pero una mirada en particular fue crucial: la de su colega Amanda Seyfried.

Días después, en la presentación de su filme The Testament, Amanda apareció con una elección que hizo que los amantes de la moda parpadeáramos. No era una simple coincidencia. Era el mismo conjunto. ¿El motivo? Una adorable interacción en redes sociales. Seyfried, enamorada del 'look', no dudó en pedírselo directamente a la estilista de ambas, Elizabeth Stewart, en los comentarios de una publicación: “Por favor, déjame llevar este mismo outfit”. Roberts, con gran estilo personal, accedió sin dudar. El resultado fue una muestra de generosidad que Amanda agradeció públicamente con un “Gracias por compartir”.

Este intercambio va más allá de un simple préstamo de ropa. La prenda en cuestión, un traje sastre azul marino oversize de Versace combinado con jeans y una camisa a rayas, representa un momento crucial para la casa de moda. Es la primera pieza que se ve bajo la nueva dirección creativa de Dario Vitale, tras la era de Donatella Versace. Ambas actrices, con su elección, se convirtieron en las primeras embajadoras de esta nueva etapa.

Cada una le imprimió su sello, Julia con un bolso de Medusa y zapatos con detalles trenzados; Amanda con sandalias negras. Demostraron que la personalidad está en los detalles.

Este acto, aparentemente simple, describe como la moda puede ser un juego de colaboración, no de competencia. Es una idea que defienden otras figuras como Cate Blanchett, quien reutiliza sus vestidos de alfombra roja. Roberts y Seyfried, dos talentos indiscutibles, nos recuerdan que el verdadero estilo no solo reside en lo que te pones, sino también en los valores que eliges representar.

