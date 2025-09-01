“Yo nunca quise irme”: Sergio Ramos lanza primer single y deja un mensaje al Madrid

El excapitán merengue debuta con Cibeles, un tema urbano que revive su salida del Real Madrid y su vínculo eterno

Sergio Ramos, en el videoclip de Cibeles, revive sus momentos más icónicos con el Real Madrid y lanza un mensaje cargado de nostalgia.

Sergio Ramos, leyenda del Real Madrid y actual defensa del Monterrey, ha cambiado por un momento el balón por el micrófono. A sus 39 años, el sevillano presentó Cibeles, su primer single en solitario, una canción que mezcla ritmos urbanos con nostalgia y que, según muchos, encierra un mensaje directo al club blanco y a su expresidente, Florentino Pérez.

El nombre de la canción no es casual. Cibeles hace referencia a la icónica plaza madrileña donde el Real Madrid celebra sus títulos, un lugar que Ramos besó y abrazó en incontables ocasiones durante sus 16 temporadas como capitán. En el videoclip, el futbolista aparece en una plaza desierta, intercalando imágenes de sus momentos más gloriosos con la camiseta blanca, incluido el histórico gol en el minuto 93 de la final de la Champions 2014.

¿Cuál es el mensaje de Sergio Ramos?

La composición, trabajada junto al músico mexicano Carín León, combina frases de amor, entrega y orgullo con versos que evocan una despedida forzada. Entre sus líneas más comentadas destacan: “Yo mataba por ti, te amé y te defendí, pero no estaba en mí, tú me pediste que vuele” o “Te puse corona, tú me pusiste alas. No sabía que eran solo para que me alejaras”. La letra recorre su trayectoria en el Real Madrid, sus 22 títulos incluyendo cuatro Champions League y cinco Ligas y la ruptura contractual de 2021, cuando no logró renovar con el club pese a su deseo de continuar.

Ramos también introduce referencias directas a momentos icónicos, como el gol de cabeza en el minuto 93 de la final de la Champions 2014 ante el Atlético de Madrid, que abrió el camino a la Décima. En otro verso, canta: “Un partido dura 90 minutos y te di 93 más de la cuenta. Prefiero morir de pie que vivir arrodillao”, reforzando la idea de entrega total y orgullo personal. El videoclip, grabado en una desolada Plaza de Cibeles, intercala imágenes de esas gestas con un potente cierre visual: la estatua de la diosa desmoronándose, metáfora de un ciclo que terminó abruptamente.

Reacciones y simbolismo

El lanzamiento ha generado un intenso debate en redes sociales y medios deportivos. Algunos lo han bautizado como un 'shakirazo futbolero', un ajuste de cuentas en clave musical dirigido a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Otros lo interpretan como una carta de amor al madridismo, cargada de nostalgia y gratitud.

Pilar Rubio, su esposa, reaccionó con un breve pero significativo “enhorabuena, cariño” en Instagram, mientras que excompañeros y aficionados llenaron las publicaciones de Ramos con mensajes de apoyo y reconocimiento a su legado. El propio jugador, en entrevistas, ha reconocido que Cibeles es “una melodía autobiográfica” que recoge lo que no pudo decir en su despedida oficial.

El simbolismo del videoclip no pasó desapercibido: la Plaza de Cibeles vacía representa la ausencia de celebraciones conjuntas, mientras que la estatua derrumbándose alude al final de una era. Sin embargo, el estribillo “Y aunque todo fue así, volvería encantao” deja claro que, pese a las heridas, el vínculo emocional con el club y su afición sigue intacto

Con esta canción Sergio Ramos inaugura su carrera musical en solitario, y firma una carta abierta al club que marcó su vida. Entre nostalgia y orgullo, el ex capitán deja claro que, aunque el fútbol y la música sean escenarios distintos, su voz sigue resonando en Chamartín.

Junto a este debut, Ramos transforma sus recuerdos en melodía y convierte la Plaza de Cibeles en un escenario eterno, donde cada verso funciona como eco de sus noches de gloria.

