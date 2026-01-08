Indignación en Ventanas por colaciones escolares botadas

Más de 7.000 raciones alimenticias para niños y jóvenes fueron arrojadas a la parta baja de un puente; hay denuncia formal

Más de 7.000 colaciones escolares fueron arrojadas junto al Puente Nuevo, en el barrio 13 de Abril del cantón Ventanas, días atrás.

Más de 7.000 colaciones escolares fueron arrojadas en un botadero de basura improvisado ubicado junto al río del cantón Ventanas, en las inmediaciones del Puente Nuevo, en el barrio 13 de Abril.

El hecho, reportado esta semana, generó alarma entre los moradores del sector El Mamey -que comprende esa zona-, quienes observaron cómo productos destinados a la alimentación escolar eran desechados.

(Te puede interesar: Ministerio de Educación denuncia el abandono de miles de raciones escolares)

Entre las colaciones abandonadas se encontraban leches saborizadas, pulpas de fruta, galletas dulces y cereales, todos parte del programa de alimentación escolar que se distribuye en las unidades educativas del país. Posteriormente, en el sitio ya no se observaron los productos, que habían quedado expuestos a la intemperie.

Un habitante del sector, Jharin Iparty, indicó que la situación habría comenzado el pasado 26 de diciembre, cuando una persona dedicada al transporte de fletes llegó al lugar y arrojó algunos cartones.

En ese momento no se generó mayor sospecha debido a la reducida cantidad de productos y a que las colaciones, especialmente las leches, aún se encontraban dentro de su fecha de caducidad, prevista para julio de 2026.

La nueva avenida El Periodista conectará Babahoyo con la vía E25 Leer más

Ventanas: Colación escolar quedó botada junto al río

No obstante, la situación tomó mayor relevancia el 4 de enero, cuando el mismo individuo regresó al sitio en varias ocasiones, transportando en un triciclo numerosos cartones con colaciones escolares, con la aparente intención de deshacerse del producto. Parte de los alimentos quedó abandonada junto al río, lo que generó preocupación entre los moradores por el posible impacto ambiental.

Vecinos del sector señalaron que varias personas revisaron las cajas y constataron que los alimentos estaban en buen estado, por lo que algunos se llevaron productos antes de que se dañaran.

RELACIONADAS En Babahoyo esperan que se concrete la construcción del paso lateral hacia Jujan

Una moradora del barrio El Mamey expresó su indignación al ver que se desperdiciaban alimentos destinados a niños, mientras muchas familias atraviesan dificultades económicas.

Otro residente, Luis Moreira, advirtió que numerosas colaciones quedaron esparcidas cerca del río, lo que representaba un riesgo de contaminación.

Funcionarios del Ministerio de Educación denunciaron el hecho y realizan investigación

El hecho motivó la intervención de las autoridades locales. Personal del Distrito de Educación acudió al lugar para verificar la situación.

(Te puede interesar: Basura acumulada y proliferación de plagas encienden la protesta en Mocache)

El director distrital, Daniel Zambrano, confirmó que se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía para que se inicien las investigaciones.

De manera preliminar, se informó que se indaga un posible hurto proveniente de algún camión o institución educativa de otro distrito o cantón, ya que la cantidad hallada asciende a aproximadamente 7.800 colaciones, entre leches saborizadas, cereales, pulpas de fruta, galletas y leche entera.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!