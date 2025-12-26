Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Provincias

construcción del paso lateral Babahoyo Jujan
Con esta nueva vía se prevé conectar a las provincias de Los Ríos y Guayas.CORTESÍA

En Babahoyo esperan que se concrete la construcción del paso lateral hacia Jujan

Obras viales comenzarían en enero del 2026, luego de un impase legal por el trazado de la carretera

Luego de permanecer durante varios años inmerso en instancias legales que impidieron su ejecución, el proyecto del paso lateral Babahoyo-Jujan finalmente cuenta con luz verde y está previsto que los trabajos se inicien en enero.

RELACIONADAS

Se trata de una obra que conecta a las provincias de Los Ríos y Guayas, para la descongestión del tránsito de vehículos pesados, que se registra en Jujan.

El proyecto estuvo detenido debido a un litigio relacionado con el trazado inicial, que comprometía terrenos de una camaronera. 

Sin embargo, con el aumento de rubro para una nueva ruta, se logró dejar de lado el proceso legal, permitiendo avanzar hacia la fase de ejecución. 

Este cambio fue determinante para que el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) desembolse los recursos.

Según la entidad, el Gobierno Nacional ya adjudicó 7 millones de dólares para el inicio de la obra. En este proyecto participan las Prefecturas de ambas provincias.

El prefecto de Los Ríos, Johnny Terán Salcedo, señaló que la intención es comenzar con las labores durante los primeros días de enero, una vez que se complete la fase inicial del nuevo trazado. Explicó que la Prefectura ha adquirido diez tractomulas.

Con esta maquinaria se prevé iniciar los trabajos en un tramo aproximado de 200 metros de terraplén.

RELACIONADAS

Expectativa en transportistas por la nueva obra

TRANSITO GUAYAQUIL

Proponen en Guayaquil calles que integren y protejan a peatones con un diseño seguro

Leer más

Desde el sector del transporte, la noticia ha sido recibida con expectativa, pero también con cautela. Byron Morejón, transportista de la localidad, manifestó su preocupación por la prolongada demora que ha tenido esta obra a lo largo de los años. 

No obstante, considera que, con esta luz verde, el paso lateral descongestionará el tramo que conecta Babahoyo con Jujan, catalogado como uno de los más conflictivos para la circulación vehicular.

Morejón indicó que las dificultades se intensifican durante las horas pico y, especialmente, en la época invernal, cuando la carretera que une a ambos cantones queda completamente anegada debido a las inundaciones, generando retrasos, pérdidas económicas y riesgos para los conductores.

El proyecto se extenderá por unos 10 kilómetros y contempla la construcción de puentes, lo que permitirá garantizar una circulación más fluida y segura.

Esta obra se complementa, además, con la ampliación de la vía E25, que también ejecuta el Gobierno Nacional.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ¿Quién es Kevin Navas, el ciclista ecuatoriano que refuerza al Movistar Best PC?

  2. Guayaquil reactiva el cobro de la patente tras 10 años sin ajustes

  3. En Babahoyo esperan que se concrete la construcción del paso lateral hacia Jujan

  4. Exestrella de Ned’s Declassified habla del presente de Tylor Chase tras video viral

  5. Cuando el comercio desborda las calles de Quevedo

LO MÁS VISTO

  1. Quioscos en pasos peatonales de Guayaquil, sin éxito por la baja afluencia

  2. Audiencia obliga al Estado a llevar a Jorge Glas en "cuerpo presente" ante un juez

  3. ¿Por qué mataron a Mario Pineida? Hipótesis, vínculos y la ruta de los sicarios

  4. Pinto sobre crisis en salud: "Ya sabemos qué hacer, pero el presupuesto es limitado"

  5. Desvío de buses urbanos: ATM anuncia cambios temporales en dos rutas de Guayaquil

Te recomendamos