En Babahoyo esperan que se concrete la construcción del paso lateral hacia Jujan

Obras viales comenzarían en enero del 2026, luego de un impase legal por el trazado de la carretera

Con esta nueva vía se prevé conectar a las provincias de Los Ríos y Guayas.

Luego de permanecer durante varios años inmerso en instancias legales que impidieron su ejecución, el proyecto del paso lateral Babahoyo-Jujan finalmente cuenta con luz verde y está previsto que los trabajos se inicien en enero.

Se trata de una obra que conecta a las provincias de Los Ríos y Guayas, para la descongestión del tránsito de vehículos pesados, que se registra en Jujan.

El proyecto estuvo detenido debido a un litigio relacionado con el trazado inicial, que comprometía terrenos de una camaronera.

Sin embargo, con el aumento de rubro para una nueva ruta, se logró dejar de lado el proceso legal, permitiendo avanzar hacia la fase de ejecución.

Este cambio fue determinante para que el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) desembolse los recursos.

Según la entidad, el Gobierno Nacional ya adjudicó 7 millones de dólares para el inicio de la obra. En este proyecto participan las Prefecturas de ambas provincias.

El prefecto de Los Ríos, Johnny Terán Salcedo, señaló que la intención es comenzar con las labores durante los primeros días de enero, una vez que se complete la fase inicial del nuevo trazado. Explicó que la Prefectura ha adquirido diez tractomulas.

Con esta maquinaria se prevé iniciar los trabajos en un tramo aproximado de 200 metros de terraplén.

Expectativa en transportistas por la nueva obra

Desde el sector del transporte, la noticia ha sido recibida con expectativa, pero también con cautela. Byron Morejón, transportista de la localidad, manifestó su preocupación por la prolongada demora que ha tenido esta obra a lo largo de los años.

No obstante, considera que, con esta luz verde, el paso lateral descongestionará el tramo que conecta Babahoyo con Jujan, catalogado como uno de los más conflictivos para la circulación vehicular.

Morejón indicó que las dificultades se intensifican durante las horas pico y, especialmente, en la época invernal, cuando la carretera que une a ambos cantones queda completamente anegada debido a las inundaciones, generando retrasos, pérdidas económicas y riesgos para los conductores.

El proyecto se extenderá por unos 10 kilómetros y contempla la construcción de puentes, lo que permitirá garantizar una circulación más fluida y segura.

Esta obra se complementa, además, con la ampliación de la vía E25, que también ejecuta el Gobierno Nacional.

