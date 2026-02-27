Portoviejo bajo amenaza por las lluvias: 14 viviendas en riesgo de deslizamiento

Estas familias de Miraflores Alto están en riesgo, según un informe del Comité de Operaciones de Emergencia (COE)

Desde lo alto se observa el riesgo existente ante posibles deslizamientos de tierra.

Catorce familias en Miraflores Alto enfrentan un peligro inminente tras el ascenso a alerta roja por parte del COE, a medida que las lluvias revelan grietas y fisuras que recuerdan la tragedia de 2025 en Portoviejo.

Te invitamos a leer: Intensas lluvias dejan 14 ríos desbordados y 22 en riesgo de desbordarse en Ecuador

En Portoviejo no quieren que la historia se vuelva a repetir. El 17 de febrero de 2025 quedó marcado como una fecha dolorosa para la capital manabita. En el sector La Fátima, un deslizamiento de tierra sepultó una vivienda y acabó con la vida de cuatro personas: un hombre, una mujer y dos menores de edad, entre ellos una bebé de apenas seis meses. La tragedia dejó una herida profunda que aún no cicatriza.

Las lluvias reactivan el temor un año después de la tragedia de La Fátima

Un año después, aunque la emergencia no ha sido declarada en ese mismo punto, el temor vuelve a instalarse en otro sector del cantón. Esta vez es en Miraflores Alto, específicamente en la calle Chimborazo, donde 14 familias están en riesgo, según un informe del Comité de Operaciones de Emergencia (COE). Las recientes lluvias han provocado que la tierra ceda y que aparezcan grietas visibles tanto en las vías como en varias viviendas.

Diana Castro, moradora del sector, relata que el agrietamiento del suelo y de las paredes de las casas ha incrementado la preocupación. “Con las últimas lluvias la tierra empezó a moverse y las calles ya presentan fisuras”, comentó, evidenciando el miedo que invade a quienes viven en la zona.

El COE eleva la alerta tras detectar grietas en casas y vías por las intensas lluvias

Inicialmente, el área fue declarada en alerta amarilla. Sin embargo, tras nuevas evaluaciones técnicas realizadas por las autoridades, la situación fue elevada a alerta roja, identificando 14 viviendas como altamente propensas a colapsar. Dentro de las casas ya se observan fisuras en paredes y estructuras comprometidas, lo que mantiene en zozobra a sus ocupantes.

Lluvias en Ecuador: alertan intensas precipitaciones del 26 de febrero al 2 de marzo Leer más

Ante este escenario, el COE habilitó un albergue temporal en la Unidad Educativa Marta Bucaram. Algunas familias han aceptado trasladarse, mientras que otras permanecen en casas de vecinos o se resisten a abandonar sus hogares, pese al riesgo.

David Villacreses, director de Desarrollo Social del Cabildo portovejense, informó que se gestiona, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, la activación de bonos y soluciones habitacionales para las familias afectadas.

Manabí también fue declarada en emergencia por la temporada invernal, y Portoviejo figura entre los cantones con mayores afectaciones. La memoria de lo ocurrido en 2025 pesa sobre la ciudad, que hoy clama por prevención y acciones oportunas para evitar que otra tragedia vuelva a enlutar a más familias.

Si quieres leer esta y más noticias, suscríbete a EXPRESO. SUSCRÍBETE AQUÍ