Intensas lluvias dejan 14 ríos desbordados y 22 en riesgo de desbordarse en Ecuador

Lluvias de moderadas a muy fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento se prevén para el 25 de febrero

La temporada invernal ya deja fallecidos, miles de personas afectadas y daños en viviendas, cultivos e infraestructura

La temporada invernal que azota Ecuador mantiene en emergencia a gran parte del territorio, con 14 ríos ya desbordados y 22 con tendencia a subir su nivel, debido a las fuertes precipitaciones que continúan afectando a varias regiones del país, informó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), la noche de martes 24 de febrero de 2026.

Las lluvias, que se han intensificado entre el 22 y el 24 de febrero, han agravado la situación en 13 de las 24 provincias, dejando un saldo de tres fallecidos, 17 heridos y más de 9.200 personas afectadas.

Cuerpos hídricos y riesgo de desbordamiento

Ríos desbordados: 14 han sobrepasado su cauce y provocado inundaciones en sectores poblados, particularmente en provincias del litoral como Guayas y Los Ríos.

Ríos con tendencia a subir: Otros 22 afluentes presentan niveles crecientes que podrían traducirse en desbordamientos si continúan las precipitaciones, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a las comunidades ribereñas.

Ríos desbordados en Guayas



Daule (varios sectores – Pula)

Milagro (varios sectores – San Miguel)

Milagro (Malecón Cabelera Cantonal – Milagro)

Pedro Carbo (recintos – Cañar)

Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan)

Salitre (varios sectores – Vínces)

Salitre (La Junta / El Verdana / Esteros)

El Empalme (Recinto Pedro Vélez Morán – La Zapatosa)

Ríos del Guayas con tendencia a subir de nivel

Balao (varios sectores – Cacao)

Naranjal (Puerto Fénix – Milagro)

Crnel. Marcelino Maridueña (varios sectores)

Simón Bolívar (varios sectores – Chambó)

Simón Bolívar (varios sectores – Los Amarillos)

Pedro Carbo (Santa Rosa de Pétillo – Isco)

Las zonas costeras y riverinas siguen siendo las más vulnerables, con reportes de calles inundadas, puentes dañados y cultivos afectados por el exceso de agua. Las cifras oficiales señalan que las lluvias han afectado 290 hectáreas de cultivos y dañado kilómetros de vías y varias infraestructuras públicas y privadas.

Respuesta de las autoridades

Ante el avance del invierno, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) mantiene alertas por lluvias de moderadas a muy fuertes hasta al menos el 25 de febrero, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias regiones del país.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) y los gobiernos locales han reforzado el monitoreo en puntos críticos y llaman a la población a evitar acercarse a las orillas de ríos, quebradas y zonas inundables, así como a seguir las instrucciones de seguridad ante posibles evacuaciones preventivas.

