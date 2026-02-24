COE de Milagro declara alerta roja por inundaciones tras desbordamiento del río

Lluvias provocaron el desbordamiento del río Milagro. La SNGR prepara un alojamiento temporal para los damnificados

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos está habilitando un alojamiento temporal para los damnificados del cantón Milagro.

El COE cantonal de Milagro declaró a la ciudad en alerta roja. De acuerdo con una publicación del Municipio, las lluvias han afectado no solo a las áreas urbanas, sino también a las zonas rurales.

Desde las primeras horas de la mañana, el cantón Milagro, en la provincia del Guayas, amaneció inundado tras las intensas lluvias. Según datos proporcionados por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), Guayas es la segunda provincia más afectada por la temporada invernal.

De acuerdo con esta cartera de Estado, hasta el 23 de febrero se registraron 2.227 personas afectadas por la estación lluviosa en Guayas. Además, 245 personas han quedado damnificadas y 537 viviendas han sido afectadas.

Desbordamiento y respuesta institucional

A esta situación se sumarán los moradores de Milagro, ya que el río del mismo nombre se ha desbordado tras las intensas lluvias. Ante ello, la SNGR dispuso la instalación de un alojamiento temporal para las familias afectadas, informó la titular de la entidad, Carolina Lozano.

Actualmente, la SNGR evalúa cuántas familias han resultado afectadas por el temporal lluvioso. Sin embargo, pese al transcurso del día, la ciudad continúa inundada.

Los moradores han tenido que caminar por las calles cubiertas de agua. Algunos incluso lo hacen con sus mascotas en brazos para ponerlas a salvo.

Otros, en cambio, se han movilizado en motocicletas por las vías anegadas. Asimismo, pacientes dados de alta en el Hospital General de Milagro optaron por trasladarse en volquetas hasta sus domicilios, debido a que varios conductores no quisieron arriesgarse a circular.

Medidas de prevención y llamado a la ciudadanía

Además, varios ciudadanos han reportado que el agua ingresó a sus viviendas y dañó sus bienes. Por ello, la SNGR planifica habilitar un alojamiento temporal en la escuela 17 de Septiembre.

📍#Milagro



Provincia: Guayas

Evento: Inundación

Estado: Seguimiento🔴

Actualización: 24/02/2026 – 11:36



Afectaciones (información preliminar):

•Familias afectadas (en evaluación)

•Viviendas afectadas por acumulación e ingreso de agua

•Calles y avenidas anegadas en varios… pic.twitter.com/oU4iXOB4ft — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) February 24, 2026

Por su parte, la Alcaldía de Milagro exhortó a los habitantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad a trasladarse de manera preventiva a casas de familiares o personas de confianza. La entidad reiteró la importancia de priorizar la seguridad mientras persistan las inundaciones.

Provincias en alerta

Actualmente, seis provincias se encuentran en alerta roja: Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Carchi, Guayas y Loja. Asimismo, Pastaza, Tungurahua, Cañar y Santa Elena permanecen en alerta naranja ante la intensidad del temporal.

