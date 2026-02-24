Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Gobierno Nacional exhortó a los GAD provinciales a cumplir con las labores de dragado y limpieza de ríos, esteros y embalses.
Gobierno Nacional exhortó a los GAD provinciales a cumplir con las labores de dragado y limpieza de ríos, esteros y embalses.Cortesía

Emergencias por lluvias: Gobierno exige a GAD acelerar dragados y limpieza de ríos

El Ejecutivo advierte que la falta de dragado incrementa el impacto de la temporada lluviosa

El Gobierno Nacional exhortó a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) provinciales a cumplir con las labores de dragado y limpieza de ríos, esteros y embalses, al considerar que esta acción es clave para prevenir desbordamientos e inundaciones durante la época invernal. 

(Te puede interesar: Lluvias en Quito dejan más de 400 emergencias: inundaciones y deslaves)

El pronunciamiento fue emitido a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que recordó que esta competencia está establecida en la ley y forma parte de la gestión territorial que deben ejecutar los gobiernos seccionales.

Según la autoridad, el dragado es fundamental para mitigar riesgos, mejorar el cauce de los ríos y proteger a la población frente a eventos extremos que se repiten cada año con consecuencias humanas y materiales. El COE Nacional se declaró en sesión permanente desde el pasado 20 de febrero, activando medidas técnicas y solicitando la intervención inmediata de los COE provinciales y cantonales.

RELACIONADAS
inundaciones en Milagro
Así estaba el panorama en Milagro tras las lluvias y el desbordamiento del río del mismo nombre.CORTESÍA

Aumento de eventos peligrosos y necesidad de prevención

De acuerdo con los registros oficiales, entre el 1 de enero y el 24 de febrero de este año se han reportado 914 eventos adversos en el país, entre inundaciones, deslizamientos y afectaciones por lluvias intensas. 

(Te invitamos a leer: Loja en alerta roja: lluvias dejan 41 familias afectadas en Celica, Pindal y Olmedo)

CANTON DURAN EL RECRE

Municipio de Durán: "Solucionar las inundaciones podría costar $400 millones"

Leer más

Estas emergencias han causado 1.136 personas damnificadas, 2.597 viviendas afectadas y 5 víctimas mortales. Las provincias más impactadas incluyen Esmeraldas, Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí, Zamora Chinchipe y Pastaza.

En 2026 ya se cuentan 91 desbordamientos de cuerpos hídricos, principalmente en El Oro (15), Guayas (12), Los Ríos (11), Pichincha (9) y Esmeraldas (9), lo que evidencia —según Gestión de Riesgos— la necesidad de fortalecer las acciones de mantenimiento y prevención.

La Secretaría señaló que el dragado no es una opción, sino una obligación legal de los gobiernos provinciales, quienes deben remitir sus planes y ejecutar los trabajos de manera preventiva. 

Durante 2025, el Gobierno señaló haber insistido en la entrega oportuna de planes de dragado y en la obtención de permisos ambientales para realizarlos. También se emitieron lineamientos estratégicos para preparar a los GAD de cara a la temporada invernal actual.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene activas las mesas de alerta temprana, monitoreo, asistencia humanitaria y apoyo a comunidades afectadas. Sin embargo, recordó que la prevención es una responsabilidad compartida: el Gobierno puede coordinar, pero los GAD deben ejecutar los trabajos que les competen.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Lluvias torrenciales causan inundaciones y aludes en numerosas zonas de Perú

  2. Emergencias por lluvias: Gobierno exige a GAD acelerar dragados y limpieza de ríos

  3. Buscan a decenas de desaparecidos en lluvias que ya dejan 23 muertos en Brasil

  4. Ecuarunari exige el archivo del proyecto de ley de minería por inconstitucional

  5. Potente tormenta paraliza noreste de EE.UU. y deja a Nueva York bajo nevada récord

LO MÁS VISTO

  1. ¿Qué ciudadanos son elegibles para la devolución del IVA? Una guía completa

  2. Décimo cuarto sueldo 2026 en Ecuador: monto, fechas y cómo calcularlo

  3. Jan Topic niega compartir casa con Aquiles Álvarez y desafía al ministro Reimberg

  4. Mecanismos legales para garantizar la devolución del IVA a adultos mayores en Ecuador

  5. Décimo cuarto sueldo 2026: cuánto dinero recibirás y hasta cuándo cobrarlo

Te recomendamos