Emergencias por lluvias: Gobierno exige a GAD acelerar dragados y limpieza de ríos

El Ejecutivo advierte que la falta de dragado incrementa el impacto de la temporada lluviosa

Gobierno Nacional exhortó a los GAD provinciales a cumplir con las labores de dragado y limpieza de ríos, esteros y embalses.

El Gobierno Nacional exhortó a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) provinciales a cumplir con las labores de dragado y limpieza de ríos, esteros y embalses, al considerar que esta acción es clave para prevenir desbordamientos e inundaciones durante la época invernal.

El pronunciamiento fue emitido a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que recordó que esta competencia está establecida en la ley y forma parte de la gestión territorial que deben ejecutar los gobiernos seccionales.

Según la autoridad, el dragado es fundamental para mitigar riesgos, mejorar el cauce de los ríos y proteger a la población frente a eventos extremos que se repiten cada año con consecuencias humanas y materiales. El COE Nacional se declaró en sesión permanente desde el pasado 20 de febrero, activando medidas técnicas y solicitando la intervención inmediata de los COE provinciales y cantonales.

Así estaba el panorama en Milagro tras las lluvias y el desbordamiento del río del mismo nombre. CORTESÍA

Aumento de eventos peligrosos y necesidad de prevención

De acuerdo con los registros oficiales, entre el 1 de enero y el 24 de febrero de este año se han reportado 914 eventos adversos en el país, entre inundaciones, deslizamientos y afectaciones por lluvias intensas.

Estas emergencias han causado 1.136 personas damnificadas, 2.597 viviendas afectadas y 5 víctimas mortales. Las provincias más impactadas incluyen Esmeraldas, Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí, Zamora Chinchipe y Pastaza.

En 2026 ya se cuentan 91 desbordamientos de cuerpos hídricos, principalmente en El Oro (15), Guayas (12), Los Ríos (11), Pichincha (9) y Esmeraldas (9), lo que evidencia —según Gestión de Riesgos— la necesidad de fortalecer las acciones de mantenimiento y prevención.

La Secretaría señaló que el dragado no es una opción, sino una obligación legal de los gobiernos provinciales, quienes deben remitir sus planes y ejecutar los trabajos de manera preventiva.

Durante 2025, el Gobierno señaló haber insistido en la entrega oportuna de planes de dragado y en la obtención de permisos ambientales para realizarlos. También se emitieron lineamientos estratégicos para preparar a los GAD de cara a la temporada invernal actual.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene activas las mesas de alerta temprana, monitoreo, asistencia humanitaria y apoyo a comunidades afectadas. Sin embargo, recordó que la prevención es una responsabilidad compartida: el Gobierno puede coordinar, pero los GAD deben ejecutar los trabajos que les competen.

