Lluvias en Quito dejan más de 400 emergencias: inundaciones y deslaves

Emergencias por lluvias en Quito aumentan: sur y centro de la ciudad entre los más afectados

Tras las intensas lluvias se desbordó la quebrada y causó afectación en las calles Rafael Terán y Enrique Gallo, sector Conocoto.

La temporada lluviosa en Quito continúa generando emergencias en distintos sectores de la ciudad. Inundaciones, deslizamientos de tierra, desbordamiento de quebradas y caída de árboles son los incidentes más frecuentes registrados por el Municipio y los equipos de respuesta.

Inundación y deslizamiento en el sur de Quito

La madrugada de este 24 de febrero se reportó una inundación en el barrio San Isidro de Paquisha, en el sector de Guamaní, al sur de la capital. Personal del COE Metropolitano realizó trabajos de limpieza en la vía y en el sistema de alcantarillado para restablecer la circulación.

Durante la misma jornada también se atendió un deslizamiento de tierra, que dejó escombros sobre la vía. Tras las labores de limpieza, el paso vehicular quedó habilitado y no se registraron personas heridas ni afectaciones graves. Las autoridades mantienen monitoreo permanente en sectores considerados vulnerables.

Más de 439 emergencias en la temporada lluviosa

La directora metropolitana de Gestión de Riesgos del Municipio, Patricia Carrillo, explicó a EXPRESO que en la capital la época lluviosa se establece según los ciclos climáticos y no por periodos administrativos.

De acuerdo con la funcionaria, el periodo lluvioso actual comenzó en octubre de 2025 y se extenderá hasta mayo de 2026. En ese tiempo ya se han registrado 439 emergencias.

Los eventos más comunes han sido:

Inundaciones

Caídas de árboles

Movimientos de masa (deslizamientos)

Carrillo señaló que las autoridades realizan un monitoreo permanente para identificar las zonas con mayor impacto y actuar de manera inmediata.

Zonas más afectadas por lluvias en Quito

El análisis de datos del Municipio muestra que los incidentes se concentran en distintas administraciones zonales dependiendo del tipo de emergencia:

Inundaciones: Administración Zonal Eloy Alfaro y sectores del sur de la ciudad.

Movimientos de masa: Administración Manuela Sáenz, en el centro de la capital, especialmente en áreas cercanas a El Panecillo.

Caída de árboles: zonas con mayor cobertura vegetal del sur y centro-sur.

Las autoridades recalcan que la ciudad mantiene vigilancia 24 horas, 7 días a la semana para responder a cualquier incidente.

🚨 #Activados24Siete | ¡Trabajamos por Quito y por ti!💙



Desde el @MunicipioQuito activamos una respuesta junto a @ObrasQuito y @epemseguridad :



✅ Desplegamos personal técnico y maquinaria pesada

✅Limpiamos escombros

— COE Quito (@coequito) February 24, 2026

Lluvias más intensas en menos tiempo

Uno de los factores que ha incrementado las emergencias es la intensidad de las precipitaciones. Según Gestión de Riesgos, en algunos episodios ha llovido en tres horas lo que antes caía en un mes, lo que provoca saturación del suelo, desbordamiento del alcantarillado y acumulación de agua en las calles.

Tras cada evento, los equipos municipales realizan limpieza de escombros, retiro de material arrastrado por el agua y rehabilitación de vías.

Personas afectadas por las emergencias

Durante la actual temporada lluviosa se han contabilizado:

186 personas afectadas

Aproximadamente 40 familias

Las autoridades diferencian dos tipos de afectación:

Daños o interrupciones en la vivienda por ingreso de agua o deslizamientos.

Pérdida de bienes o enseres dentro del hogar.

A pesar del número de eventos, el Municipio informó que todas las emergencias han sido catalogadas como nivel 1, es decir, han sido controladas con recursos municipales sin consecuencias graves.

¿Por qué se están cayendo más árboles?

La caída de árboles también ha sido recurrente durante esta temporada. Según la Dirección de Gestión de Riesgos, el fenómeno está relacionado con:

Aumento de las lluvias

Saturación del suelo

Diferentes tipos de tierra en la ciudad

En zonas con suelo arenoso, la lluvia intensa erosiona la tierra y deja expuestas las raíces, lo que facilita que los árboles se desplomen. En cambio, en áreas con suelo más compacto la vegetación tiene mayor estabilidad.

Como parte de la política de “ciudad verde”, el Municipio aplica una medida ambiental: por cada árbol retirado o caído se deben plantar diez especies nativas.

Emergencia reciente en Conocoto

Otra de las emergencias ocurrió el 16 de febrero en Conocoto, en el valle de Los Chillos, donde se registró el desbordamiento de una quebrada en las calles Rafael Terán y Enrique Gallo.

En el lugar se desplegó personal técnico y maquinaria para:

Controlar el tránsito vehicular

Limpiar el cruce vial

Retirar aproximadamente 16 metros cúbicos de escombros

Sectores bajo vigilancia y obras futuras

Entre los puntos considerados vulnerables se encuentra Caupicho, en el sur de la ciudad, donde históricamente se producen inundaciones. El Municipio ya cuenta con estudios para ejecutar obras de mitigación entre 2026 y 2027.

Asimismo, se trabaja en la planificación del manejo del río Monjas, que incluirá cambios en el uso de suelo, zonas de protección y procesos de expropiación para recuperar las riberas y reducir riesgos.

