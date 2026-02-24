Quito inicia estudios definitivos para la extensión del Metro hasta La Ofelia

Inician los estudios definitivos para la extensión del Metro de Quito hasta La Ofelia. Conoce los detalles

La extensión del Metro de Quito beneficiará a más de 500.000 personas en la capital.

Este 24 de febrero comenzó oficialmente el plazo de ejecución del contrato para los estudios definitivos de la extensión del Metro de Quito hasta La Ofelia, una fase técnica que permitirá convertir la planificación en obra concreta y consolidar este sistema de transporte.

Primer encuentro técnico entre EPMMQ y TYPSA

La jornada inaugural incluyó la primera reunión de trabajo entre el equipo técnico de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ) y la firma internacional TYPSA, encargada de desarrollar la consultoría. Durante este encuentro se alineó información estratégica, se definieron metodologías de trabajo y se estableció un cronograma riguroso de ejecución.

Los estudios definitivos estarán liderados por un equipo de 25 especialistas provenientes de Ecuador, España, México y Perú, expertos en túneles, sistemas ferroviarios, material rodante, energización, planificación urbana y gestión socioambiental. Todos ellos cuentan con experiencia en la planificación y construcción de sistemas de metro y proyectos ferroviarios a nivel mundial.

Además, el equipo contará con el respaldo de 50 profesionales internacionales adicionales, lo que asegura que la extensión del Metro de Quito se diseñe bajo estándares técnicos de clase mundial y con las mejores prácticas de la industria ferroviaria global.

“Para nosotros es un orgullo participar en uno de los proyectos más importantes del sistema metro en la región. Hemos destinado nuestros mejores recursos humanos a esta iniciativa”, señaló Manuel Romero, director del contrato por parte de TYPSA.

Compatibilidad total con el sistema actual

Las primeras acciones incluyen visitas técnicas a las instalaciones operativas del Metro de Quito, como talleres, cocheras, sistemas ferroviarios y el puesto de control central (PCC). Posteriormente, se realizarán recorridos en las zonas previstas para la construcción de la extensión, con el objetivo de garantizar que el nuevo tramo sea plenamente compatible con la infraestructura existente de la Primera Línea.

Se programarán mesas técnicas periódicas para evaluar avances, mantener estándares internacionales y asegurar el control de calidad y la coherencia integral del proyecto.

Tres productos estratégicos del contrato

El contrato contempla tres componentes fundamentales: Estudios definitivos de ingeniería para la construcción de aproximadamente 5,3 kilómetros de túnel desde la estación El Labrador hasta La Ofelia, incluyendo cuatro nuevas estaciones. Delimitación y trazado de alternativas para una futura ampliación hasta Calderón.

Recomendaciones técnicas para fortalecer el subsistema ferroviario actual, elevando los estándares de servicio y la experiencia de viaje de los usuarios.

La extensión hacia el norte permitirá que cerca de 500.000 personas de más de 70 barrios se integren a un sistema de transporte rápido, seguro y sostenible.

“Damos un paso clave para el futuro de Quito. Iniciamos el trabajo técnico que hará posible la ampliación del Metro. Planificamos con responsabilidad para que más familias se beneficien de una movilidad moderna y confiable”, destacó Juan Carlos Parra, gerente general de la EPMMQ.

