Cierres viales en Cumbayá hoy: rutas alternas por trabajos en la av. Pampite

Quito inicia nueva fase de rehabilitación en la avenida Oswaldo Guayasamín: obras durarán 38 días en Cumbayá

Referencia. Trabajos de rehabilitación avanzan en la avenida Oswaldo Guayasamín, en Cumbayá, como parte del plan vial impulsado por el Municipio de Quito.

El Municipio de Quito anunció una nueva fase de intervención vial en uno de los corredores comerciales más transitados de Cumbayá. Desde este lunes 23 de febrero comenzaron los trabajos de rehabilitación en la avenida Oswaldo Guayasamín, entre el redondel de Las Bañistas y la avenida Pampite.

La obra forma parte del plan de mejoramiento vial que busca optimizar la movilidad hacia los valles orientales y mejorar la calidad de vida de residentes, trabajadores y visitantes de la zona.

Obras en Cumbayá se ejecutarán en 38 días

Según el cronograma oficial, la rehabilitación se realizará en jornadas extendidas, incluyendo fines de semana y feriados, con el objetivo de completar los trabajos en un plazo de 38 días.

Para reducir el impacto en la movilidad, el cierre de la vía se aplicará por tramos y por calzadas.

Tramo 1: cierre en sentido Cumbayá – Quito

Fechas: del 23 de febrero al 14 de marzo

Ubicación: desde el sector del C.C. Plaza Cumbayá hasta la avenida Pampite

Vías alternas: calles Diego de Robles y avenida Pampite

Tramo 2: cierre en sentido Quito – Cumbayá

Fechas: del 15 de marzo al 4 de abril

Ruta alterna: avenida de Los Conquistadores, Del Establo, Juan León Mera, Aurora Estrada y General Eloy Alfaro.

Durante todo el proceso, la Agencia Metropolitana de Tránsito desplegará personal para gestionar la circulación vehicular y apoyar a conductores y peatones.

Intervenciones ya están en marcha

Estos trabajos se suman a la intervención iniciada el 18 de febrero en la calzada sentido Quito–Cumbayá, que abarca el tramo entre el redondel de Las Bañistas y la avenida María Angélica Idrovo, en el sector conocido como Los Tótems. Está previsto que estas labores concluyan el 18 de marzo.

La rehabilitación de este tramo forma parte de un proyecto mayor que contempla la mejora integral de 11 kilómetros de vía que conectan Pifo, Puembo, Tumbaco y Cumbayá.

