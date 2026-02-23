¿Qué programas sociales del Municipio de Quito podrían afectarse por reformas COOTAD?

Servicios sociales del Municipio de Quito en alerta por reformas al COOTAD

Más de 5.000 estudiantes y miles de niños podrían verse afectados por reformas al COOTAD

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, alertó este lunes 23 de febrero que la aprobación de reformas al COOTAD podría afectar el financiamiento de varios programas sociales que atienden a miles de personas en situación de vulnerabilidad en la capital ecuatoriana. Durante una entrevista en Frecuencia Quiteña, el burgomaestre defendió el rol de los municipios en la atención social.

Programas sociales que podrían verse afectados

“Somos los municipios los que estamos sacando la cara con servicios adecuados”, afirmó Muñoz, al referirse a los programas municipales dirigidos a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas en movilidad humana y habitantes de calle.

Según el alcalde, las nuevas disposiciones podrían impactar directamente en iniciativas clave del sistema social municipal.

Entre los servicios que podrían enfrentar dificultades presupuestarias están Quito Wawas, Guardianes de la Niñez, comedores comunitarios, Quito Wambras y talleres extracurriculares en unidades educativas municipales.

Quito Wawas: atención a la primera infancia

El programa Quito Wawas cuenta actualmente con 95 centros que brindan atención mensual a aproximadamente 4.000 niñas y niños. El Municipio destina a este servicio una inversión anual de alrededor de 9,7 millones de dólares.

Entre sus principales acciones se destacan:

Atención médica para el 100% de los menores a través de la Secretaría de Salud.

Implementación de la aplicación Wawamor para seguimiento familiar.

Entrega de una ayuda económica de 25 dólares.

Construcción de tres nuevos centros en Atucucho, Solanda y Pisulí.

Este programa se enfoca en el desarrollo infantil temprano y en apoyar a familias que no pueden costear servicios privados de cuidado.

Guardianes de la Niñez: prevención del trabajo infantil

Otro de los programas prioritarios es Guardianes de la Niñez, que actualmente cuenta con 13 centros y puntos de cuidado para prevenir el trabajo infantil.

En estos espacios se atiende a 1.779 niñas, niños y adolescentes, con una inversión municipal de $ 1.289.477,70. Además, el Municipio proyecta construir en 2026 un nuevo centro en el sector de La Carolina.

Comedores comunitarios: alimentación y acompañamiento social

Los comedores comunitarios municipales funcionan actualmente en Calderón, Conocoto y San Bartolo. Estos espacios brindan alimentación diaria, acompañamiento nutricional, apoyo psicológico, trabajo social y talleres recreativos y pedagógicos.

Cada comedor ofrece alrededor de 100 raciones diarias, y durante 2025 cerca de 1.500 personas utilizaron este servicio. Para 2026, el Municipio proyecta duplicar el número de ingestas.

Quito Wambras: espacios para jóvenes

El programa Quito Wambras reúne a 3.471 jóvenes, quienes participan en procesos culturales, educativos y artísticos, incluido el proyecto Circo de Luz.

La inversión municipal en este eje alcanza los $ 710.108,50, y está previsto que en 2026 se inaugure el Quito Wambras Norte.

📺 #FrecuenciaQuiteña | El alcalde Pabel Muñoz (@pabelml) resaltó cinco de los servicios sociales que tiene el Municipio de Quito y que se verían afectados tras la aprobación de la reforma al COOTAD:



1. Quito Wawas: 4 mil niños atendidos mensualmente con servicios de primer… pic.twitter.com/iDyaYtUkiY — Municipio de Quito (@MunicipioQuito) February 23, 2026

Talleres extracurriculares para estudiantes municipales

Un total de 5.280 estudiantes de 20 unidades educativas municipales participan en talleres extracurriculares gratuitos.

De acuerdo con el Municipio, estos espacios buscan prevenir riesgos sociales como el reclutamiento por grupos delictivos y promover entornos seguros mediante el deporte, el arte, la cultura y la innovación tecnológica.

Hay personas que no pueden pagarse estos servicios. Hay ciudadanos que podrían incluso perder la vida si no reciben atención gratuita como la que brinda el Municipio de Quito. Pabel Muñoz alcalde de Quito

Municipio defiende su modelo social

Muñoz cuestionó que las reformas al COOTAD puedan debilitar los recursos destinados a la política social local.

“Hay personas que no pueden pagarse estos servicios. Hay ciudadanos que podrían incluso perder la vida si no reciben atención gratuita como la que brinda el Municipio de Quito. Lo que se está haciendo con la política social en su conjunto es una barbaridad”, sostuvo.

El burgomaestre aseguró que el cabildo capitalino mantendrá la defensa de estos programas, mientras continúa el debate nacional sobre las nuevas reglas fiscales y la autonomía de los gobiernos locales.

Según Muñoz, el principal reto será sostener el modelo de gestión social y educativa del Municipio sin afectar la atención a miles de familias que dependen de estos servicios.

