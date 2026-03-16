Toque de queda en Guayaquil: Este es el horario temporal para recolección de basura

Debido al toque de queda que rige en cuatro provincias de Ecuador, Urvaseo modificó el horario de recolección: 07:00 a 20:00

En Guayaquil es común ver basura acumulada. La ciudadanía pide más presencia del personal de Urvaseo, mientras la empresa culpa a los usuarios por incumplir los horarios de recolección.

El Municipio de Guayaquil informó este lunes 16 de marzo de 2026 que el horario temporal para recolección de basura será de 07:00 a 20:00, debido al toque de queda que rige en cuatro provincias.

"Las frecuencias de recolección que habitualmente se efectuaban en horario nocturno pasarán a ejecutarse al día siguiente", indicó en un comunicado la Dirección municipal de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales (DACMSE).

La entidad solicitó a la ciudadanía que no saque las fundas con desechos después de las 20:00, para "prevenir focos de insalubridad y mantener el orden y la limpieza en los espacios públicos".

Debido al toque de queda vigente de 23h00 a 05h00, la recolección de desechos en Guayaquil se realizará temporalmente de 07h00 a 20h00.



Se solicita a la ciudadanía sacar la basura dentro de este horario y evitar hacerlo después de las 20h00, a fin de mantener el orden y la… pic.twitter.com/uyLbfZcwKn — AseoGYE (@AseoGYE) March 16, 2026

Horarios para recolección de basura en Guayaquil

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La empresa encargada del servicio municipal de recolección, barrido, transporte y descarga de desechos sólidos no peligrosos de Guayaquil, Urvaseo, detalló los horarios temporales.

Mientras rija el toque de queda (hasta el próximo 31 de marzo), el horario y frecuencia de recolección diurna será de 06:00 a 14:00 y el nocturno se hará de 14:00 a 18:00.

Además, los centros de acopio funcionarán de 05:00 a 23:00, para quienes "se vean afectados por las limitaciones de este horario temporal", señaló Urvaseo en una publicación en sus redes sociales.

Los nuevos horarios de recolección incluye, entre otros, a estos sectores:

06:00 a 14:00 (Lunes, miércoles y viernes): desde calle Milagro (calle 17) hasta Assad Bucaram (calle 29), Carlos Gómez Rendón hasta el estero, Portete hasta Bolivia; precooperativa El Cóndor, cooperativa Hijos del Suelo, precooperativa Colinas de Mapasingue; cooperativas Tiwintza, El Caracol, Hogar de Cristo, Balerio Estacio, Sergio Toral, Janeth Toral, Ciudad Victoria 1 y 2, Ciudad de Dios, Voluntad de Dios, sector La Ladrillera; ciudadelas en vía a la costa: Puerto Azul, Belo Horizonte, Laguna Club, Torres del Salado, Bosques de la Costa, El Colibrí, Portal al Sol, Porto Fino, Porto Alegre, Porto Vita y Puerto Hondo

(Lunes, miércoles y viernes): desde calle Milagro (calle 17) hasta Assad Bucaram (calle 29), Carlos Gómez Rendón hasta el estero, Portete hasta Bolivia; precooperativa El Cóndor, cooperativa Hijos del Suelo, precooperativa Colinas de Mapasingue; cooperativas Tiwintza, El Caracol, Hogar de Cristo, Balerio Estacio, Sergio Toral, Janeth Toral, Ciudad Victoria 1 y 2, Ciudad de Dios, Voluntad de Dios, sector La Ladrillera; ciudadelas en vía a la costa: Puerto Azul, Belo Horizonte, Laguna Club, Torres del Salado, Bosques de la Costa, El Colibrí, Portal al Sol, Porto Fino, Porto Alegre, Porto Vita y Puerto Hondo 06:00 a 14:00 (Martes, jueves y sábado): desde calle 29 hasta el estero; ciudadelas Mirador del Norte, Santa Adriana, Brisas de Mapasingue; cooperativas San Eduardo, Lomas de la Florida, Cero Azul; Floresta II y III, Los Tulipanes, Guasmo norte

(Martes, jueves y sábado): desde calle 29 hasta el estero; ciudadelas Mirador del Norte, Santa Adriana, Brisas de Mapasingue; cooperativas San Eduardo, Lomas de la Florida, Cero Azul; Floresta II y III, Los Tulipanes, Guasmo norte 06:00 a 14:00 (Lunes, miércoles, viernes y domingo): desde Venezuela hasta 10 de Agosto, Chongón, La Florida, cooperativa Unión de Bananeros, cerro de Mapasingue este, Pascuales, Bastión Popular (bloques 1 al 4), Colinas de La Alborada

(Lunes, miércoles, viernes y domingo): desde Venezuela hasta 10 de Agosto, Chongón, La Florida, cooperativa Unión de Bananeros, cerro de Mapasingue este, Pascuales, Bastión Popular (bloques 1 al 4), Colinas de La Alborada 06:00 a 14:00 (Martes, jueves, sábado y domingo): cooperativas Pájaro Azul, Juan Montalvo, Los Comandos; Prosperina, Monte Sinaí, Colinas de La Florida

(Martes, jueves, sábado y domingo): cooperativas Pájaro Azul, Juan Montalvo, Los Comandos; Prosperina, Monte Sinaí, Colinas de La Florida 06:00 a 14:00 (Lunes a domingo): Venezuela, Portete, Gómez Rendón, Cuenca, Capitán Nájera, Ayacucho, Argentina, cerro del Carmen; ciudadelas Coviem; Sopeña, Huancavilca, del Maestro, Guangala, Naval sur, 25 de Julio, del IESS, del Periodista, Assad Bucaram, Dignidad Popular y Esmeraldas Chiquita

(Lunes a domingo): Venezuela, Portete, Gómez Rendón, Cuenca, Capitán Nájera, Ayacucho, Argentina, cerro del Carmen; ciudadelas Coviem; Sopeña, Huancavilca, del Maestro, Guangala, Naval sur, 25 de Julio, del IESS, del Periodista, Assad Bucaram, Dignidad Popular y Esmeraldas Chiquita 14:00 a 18:00 (Martes, jueves y sábado): La Alborada VI, Acuarela del Río, Brisas del Río, Sauces (2, 4, 6 y 9), Guayacanes (1 al 4), Urdenor 1, Santa Cecilia y Los Ceibos (parte baja), Colinas de Los Ceibos, Las Cumbres, Mapasingue oeste, cimas del Bim Bam Bum, Los Cedros, Los Senderos, Geranios 1 y 2, Las Orquídeas (3era etapa)

(Martes, jueves y sábado): La Alborada VI, Acuarela del Río, Brisas del Río, Sauces (2, 4, 6 y 9), Guayacanes (1 al 4), Urdenor 1, Santa Cecilia y Los Ceibos (parte baja), Colinas de Los Ceibos, Las Cumbres, Mapasingue oeste, cimas del Bim Bam Bum, Los Cedros, Los Senderos, Geranios 1 y 2, Las Orquídeas (3era etapa) 14:00 a 18:00 (Lunes, miércoles, viernes y domingo): El Limonal, Sauces 8, Mapasingue este y barrio San Eduardo

(Lunes, miércoles, viernes y domingo): El Limonal, Sauces 8, Mapasingue este y barrio San Eduardo 14:00 a 18:00 (Lunes, miércoles y viernes): Bellavista, Ferroviaria, San Pedrdo, El Paraíso, bloques de la FAE, La Atarazana, La FAE, Naval Norte (1 y 2), Santa Leonor, La Alborada, Sauces 1, El Cóndor, Samanes (1 al 7), Metrópolis 1 y 2, Los Álamos, Mucho Lote 2, San Felipe, Villa Bonita, Mi Lote

(Lunes, miércoles y viernes): Bellavista, Ferroviaria, San Pedrdo, El Paraíso, bloques de la FAE, La Atarazana, La FAE, Naval Norte (1 y 2), Santa Leonor, La Alborada, Sauces 1, El Cóndor, Samanes (1 al 7), Metrópolis 1 y 2, Los Álamos, Mucho Lote 2, San Felipe, Villa Bonita, Mi Lote 14:00 a 18:00 (Martes, jueves, sábado y domingo): Los Vergeles, Sauces (3, 5 y 7), Martha de Roldós, Las Orquídeas (1 y 2), Mucho Lote (1 al 7)

(Martes, jueves, sábado y domingo): Los Vergeles, Sauces (3, 5 y 7), Martha de Roldós, Las Orquídeas (1 y 2), Mucho Lote (1 al 7) 14:00 a 18:00 (Lunes a sábado): ciudadelas Simón Bolívar, La Garzota, Vernaza Norte, IETEL, Adace, Guayaquil, Kennedy vieja, Torres del Salado, Bolivariana, Kennedy Norte, Nueva Kennedy, Urdesa norte, Albatros, Las Garzas, Lomas de Urdesa, Miraflores; cooperativa Quisquís, urbanización Urdenor II; y Ciudad Colón

(Lunes a sábado): ciudadelas Simón Bolívar, La Garzota, Vernaza Norte, IETEL, Adace, Guayaquil, Kennedy vieja, Torres del Salado, Bolivariana, Kennedy Norte, Nueva Kennedy, Urdesa norte, Albatros, Las Garzas, Lomas de Urdesa, Miraflores; cooperativa Quisquís, urbanización Urdenor II; y Ciudad Colón 14:00 a 18:00 (Lunes a domingo): desde avenida Quito hasta avenida Malecón, desde Portete hasta Huancavilca, desde Clemente Ballén hasta Julián Coronel, Urdesa; ciudadelas Modelo, 9 de Octubre, La Pradera, Los Almendros, Villamil, La Saiba y Las Acacias

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Durante el toque de queda, que rige de 23:00 a 05:00, solo se permite la circulación del personal de salud de la red pública y privada; los miembros de la fuerza pública, entidades complementarias de seguridad; y funcionarios vinculados a la gestión de riesgos, emergencias y desastres.

Las autoridades deberían permitir la "libre circulación de la empresa encargada de la recolección de basura", solicitó este lunes 16 la directiva de la ciudadela Guayacanes, en el norte de la ciudad.

El comité barrial recordó, en un comunicado, que "una ciudad limpia necesita horarios de recolección acordes a su realidad".

Por eso, "al tratarse de una ciudad económicamente activa, muchos ciudadanos no siempre pueden sacar la basura a la hora establecida debido al toque de queda o porque, a esa hora, aún no se encuentran en sus domicilios", se indicó.

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