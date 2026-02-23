Alerta por lluvias intensas en Quito: tormentas eléctricas y días más lluviosos

Quito se prepara para lluvias intensas y tormentas eléctricas hasta el 25 de febrero

Lluvias intensas y tormentas eléctricas están previstas en Quito hasta el 25 de febrero, según pronósticos oficiales.

El Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano (COE) informó que, según pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), se prevén lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas en el Quito hasta las 07:00 del miércoles 25 de febrero.

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente ante la evolución de las condiciones meteorológicas, con el objetivo de prevenir emergencias en el Distrito Metropolitano.

Días con mayor intensidad de lluvias en Quito

De acuerdo con el reporte del INAMHI, los episodios de mayor intensidad se concentrarán en:

Durante el 24 y 25 de febrero, considerados los días más lluviosos del periodo

Ante este escenario, las instituciones municipales activaron protocolos de vigilancia y respuesta para atender posibles inundaciones, deslizamientos o afectaciones viales.

Plan Lluvias: acciones de prevención en la capital

Frente a la temporada invernal, el Municipio de Quito ejecuta el Plan Lluvias, una estrategia integral enfocada en la prevención, mitigación y respuesta ante eventos climáticos.

Entre las principales acciones realizadas se destacan:

465 limpiezas de estructuras de captación en quebradas, con el retiro de 73.776 metros cúbicos de material.

Limpieza permanente en 31 pasos a desnivel del Distrito.

Durante 2025 se realizaron 740 intervenciones, con un promedio de 60 acciones mensuales.

Rehabilitación de 1.483 metros de colectores en sectores como Noviciado, La Clemencia, Queri, Piedras Negras, Armero y Anglo French.

Estas labores buscan reducir riesgos de inundaciones, acumulación de agua y taponamientos en el sistema de alcantarillado.

Inversión para enfrentar la temporada invernal

Para el periodo 2025–2026, el Municipio destina una inversión referencial de 48,2 millones de dólares en acciones estructurales y no estructurales.

Los trabajos son ejecutados por empresas metropolitanas de agua potable, obras públicas, gestión de residuos, aseo y seguridad, en coordinación con la Secretaría de Ambiente, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias climáticas.

Recomendaciones a la ciudadanía

Ante las lluvias previstas en la capital, las autoridades recomiendan a la población:

No arrojar basura en quebradas, ríos o alcantarillas.

Sacar los residuos únicamente en los horarios establecidos.

Evitar transitar por zonas con acumulación de agua o con riesgo de deslizamientos.

Reportar taponamientos o emergencias de inmediato al 9-1-1.

El COE Metropolitano reiteró que el monitoreo continuará durante los próximos días para evaluar la evolución del clima y coordinar acciones que garanticen la seguridad de los habitantes de Quito.

