Video: Indignación en Quito por buses que “compiten” en la avenida 12 de Octubre

Sancionan a conductor de bus por maniobra peligrosa en transitada avenida de Quito

Referencia. Buses de transporte público protagonizan pelea en la avenida 12 de Octubre en Quito. El conductor fue desvinculado de la empresa.

Un video difundido en redes sociales evidenció maniobras peligrosas realizadas por dos unidades de transporte público en la avenida 12 de Octubre, en el norte de Quito, generando preocupación entre ciudadanos por el riesgo para pasajeros y peatones.

Video revela maniobras peligrosas de buses en la av. 12 de Octubre en Quito

En las imágenes se observa cómo ambos buses prácticamente compiten por girar en una intersección de esta transitada vía. Durante la maniobra, uno de los vehículos pesados incluso se sube al parterre central, lo que pudo haber provocado un accidente de tránsito y puso en riesgo la seguridad vial en la zona.

Durante el trayecto, los conductores habrían cometido varias infracciones de tránsito, entre ellas irrespetar la luz roja del semáforo e invadir el carril contrario, acciones que pusieron en riesgo la seguridad de pasajeros, peatones y otros conductores.

Ante lo ocurrido, un Agente Civil de Tránsito intervino y sancionó a ambos conductores por la infracción principal, contemplada en el artículo 387 del Código Orgánico Integral Penal, que corresponde a contravenciones de tránsito de segunda clase.

Esta falta establece una multa equivalente al 50 % de un salario básico unificado, además de la reducción de nueve puntos en la licencia de conducir cuando se produce un siniestro de tránsito con daños materiales cuyo costo es inferior a dos salarios básicos unificados.

Adicionalmente, la AMT informó que, tras el seguimiento a las unidades involucradas, se detectó que el sábado 21 de febrero la misma unidad de la cooperativa Alborada incurrió en una nueva infracción tipificada en el artículo 389 del COIP.

Esta normativa establece una multa del 30 % de un salario básico unificado para los conductores que desobedezcan las órdenes de los agentes de tránsito o no respeten la señalización vial, como semáforos, señales de pare o de ceda el paso.

🚨 #TuVozImporta | Atendimos una denuncia ciudadana recibida a través de nuestras redes sociales sobre la imprudencia de un conductor de bus.



👮🏻‍♂️Nuestros agentes de tránsito actuaron de manera inmediata, lograron localizar al vehículo y procedieron con la respectiva sanción… pic.twitter.com/4tkMwv9ydg — AMTQuito (@AMT_Quito) February 22, 2026

Con estos antecedentes, la Agencia Metropolitana de Tránsito anunció que remitirá un informe técnico a la Secretaría de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito para que, de ser el caso, se inicien los procesos administrativos correspondientes contra las cooperativas involucradas.

Un choque habría provocado la persecución entre buses

De forma adicional, se conoció que el conductor del bus perteneciente a la cooperativa Alborada fue desvinculado de la empresa.

La AMT reiteró su compromiso con la seguridad vial y con los usuarios del transporte público. Según estadísticas institucionales, en lo que va de 2026 se han emitido 694 boletas de citación a unidades de transporte público por diferentes infracciones de tránsito.

El hecho generó reacciones entre ciudadanos en redes sociales, donde varios usuarios exigieron controles más estrictos y permanentes por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito para evitar este tipo de conductas que pueden terminar en siniestros viales en las calles de la capital.

