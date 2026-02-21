"Abandono en el control del espacio público de Quito genera caos": Daniela Valarezo

La ex Secretaria de Seguridad y ex Intendenta habla sobre las incivilidades que deben sancionarse en la capital

Como ex Intendenta de Policía de Pichincha, Daniela Valarezo ha encarado el mal comportamiento ciudadano. Encabezó operativos, en los que suspendieron fiestas clandestinas, inclusive en medio de la pandemia por COVID-19, en pleno toque de queda. Y cuando fue secretaría de Seguridad de Quito controló conoció más de cerca esta problemática, controlando desde a limpiaparabrisas violentos.

- ¿Hasta qué punto una ciudad se vuelve caótica cuando la autoridad tolera pequeñas incivilidades? Daniela Valarezo responde: "Hay que diferenciar control del orden público y contravenciones y desorden, competencia del gobierno autónomo descentralizado, ya que existen ordenanzas que permiten al municipio controlar incivilidades. Y delitos, competencia privativa del gobierno central".

- ¿Cómo ve lo que ocurre en Quito? Para algunos ciudadanos, las instituciones de control no hacen su trabajo. Valarezo contesta que: "En Quito, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) sanciona inconductas como libar en el espacio público, botar basura, la bulla en exceso, no cumplir con permisos. Mientras que la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) es responsable del control".

"La AMC está sobrecargada de trabajo, hay 200 o 300 agentes civiles que hacen procedimientos administrativos y hay unos 300 mil expedientes por resolver y revisar sus facultades".

- ¿No le parece que en general se percibe que la autoridad es muy permisiva en la capital?

- Sí hay que analizar la voluntad política de la autoridad de Quito, para no dejar que el desorden se adueñe de espacios constituidos como pacíficos.

- ¿Esa falta de control es grave?

- Si se deja de lado el control, empiezan a existir otro tipo de comportamientos en la sociedad que llegan a considerar delitos. Por ejemplo, si no se controla a libadores en el espacio público, puestos de comida sin permiso y eso se vuelve un mercado ambulante, puede ser un espacio para encubrir el tráfico, menudeo minoritario de sustancias sujetas a fiscalización, etc.

- ¿Por qué ciertas autoridades abandonan el control?

- Cuando se politiza el control y la seguridad, los resultados son catastróficos. Se deja de pensar en el ciudadano; se deja de controlar a tal o cual población en tal espacio, para evitar un confrontamiento o disgusto del ciudadano contra quien lidera la ciudad por elecciones posteriores. Quedan abandonados expedientes administrativos.

Con la enemistad política entre líderes de ciudad y el gobierno central, muy poco se puede hacer. Daniela Valarezo Abogada y ex Secretaria de Seguridad

- Juan Baquerizo, primer administrador zonal de La Mariscal, suele decir que se requiere cero tolerancia a la falta menor.

-Juan Baquerizo es de las personas que más colaboró cuando fui intendenta, junto a la comisaria, para hacer controles y se logró sostener esa zona en 2018 y 2019. Entonces no había ese abandono en La Mariscal.

Se requería presencia municipal, luego se llenó de delincuentes y fue muy tarde. Juan tiene razón: la actuación mínima de desorden debe ser sancionada. Creo que la AMC tiene muchos casos que deberían archivar y eso aliviaría su carga administrativa.

- ¿Cuál es el papel concreto del municipio en la seguridad, tomando en cuenta la tasa que se cobra?

- El control del espacio público y la prevención del delito, para garantizar que posteriormente el crimen organizado no se tome los espacios públicos. Sin embargo, hay una gran responsabilidad del gobierno central, privativa de la Policía. Es peligroso que no haya una relación entre las dos.

- ¿Cómo ve el uso de la tasa de seguridad?

Hago un mea culpa, cometí el mismo error de entregar motos y camionetas a la Policía Nacional en lugar de fortalecer al Cuerpo de Agentes Metropolitanos. Sí creo que hay que hacer una revisión sobre a dónde se van los recursos que ingresan por la tasa de seguridad.

Hay que fortalecer a quienes cuidan el espacio público; incluso fortalecer a la AMC y AMT (Agencia Metropolitana de Tránsito) para que puedan hacer los controles que corresponden.

- Quito dispone de 800 cámaras en el llamado Centro de Comando Estratégico. Guayaquil tiene 37.000. ¿Es una debilidad?

- En Guayaquil se buscó de cualquier forma sostener el control del espacio público con sus cámaras, hay que recordar también que están administradas por un privado. En Quito las maneja el propio municipio y funciona en el ECU 911. Una ciudad no es más segura por tener más cámaras, claro hay que actualizar y ubicar puntos en donde se cometen delitos, para apoyar a la Policía Nacional, que está a cargo.

- ¿Qué tan importante es que existan comités de seguridad activos en los barrios?

- Su existencia está establecida en una ordenanza, pero no solo es cuestión de conformarlos sino hacer que sesionen, estar presentes. También ocurre que si no va la Policía, no se puede conseguir mayor cosa y creo que es lo que está pasando, con los líderes y presidentes de barrios.

Además pasa que llaman a las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) y no contestan, las cámaras del ECU-911 están obsoletas, dijeron que las potenciarían y no he visto un contrato al respecto. El Municipio no puede trabajar solo.

- ¿Cuál es la responsabilidad de los ciudadanos en el desorden que se observa en Quito?

- Hay una cultura ciudadana de querer tener menos control y autorregularse en todos los espacios. Y cuando ven que no hay control en un punto, piensan que es más fácil evadir normas en otros. Salen pese a que su vehículo tiene pico y placa y no les pasa nada; se pasan el rojo y no les pasa nada. Incluso (desde el Gobierno) eliminaron los radares para controlar la velocidad.

¿Quién es Daniela Valarezo?

Daniela Valarezo es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Además tiene una maestría en Criminología y Ejecución Penal en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, España. Fue Intendenta de Policía de Pichincha y Secretaria de Seguridad en Quito, en la alcaldía de Santiago Guarderas. Es docente de la Universidad San Francisco de Quito. Es madre.

¿Puede el Ministerio del Interior o la Policía Nacional ingresar a cualquier departamento municipal y "tomar el control" de sus instalaciones ? Los sistemas de video vigilancia que están en los municipios son autónomos y sirven para el control del espacio público, funciones… https://t.co/YFwRXg8iKX — Daniela Valarezo V. (@danivala1808) February 16, 2026

