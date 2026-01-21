Así funciona C5 de Quito: vigilancia con IA, alertas tempranas y cobertura limitada

La capital apenas tiene 800 cámaras y se planea integrar otras 1.200 en este 2026

En el Itchimbía, en el Centro de Operaciones de Emergencia de Quito, se instaló el Centro de Comando o C5 de la capital, aún en desarrollo.

Aunque Quito todavía está lejos de contar con la infraestructura de los llamados C5 de Ciudad de México o Bogotá, el alcalde Pabel Muñoz ha anunciado que en este 2026 la meta es consolidar el Centro de Comando Estratégico (C5Q). En la actualidad, la capital ecuatoriana dispone de apenas 800 cámaras de videovigilancia.

Al hacer una comparación simple, se evidencia la brecha: Ciudad de México supera las 80.000 y Bogotá, las 5.000 cámaras. Claro que se trata de urbes que rondan los nueve y ocho millones de habitantes respectivamente, frente a los cerca de tres millones que concentra la capital de Ecuador. Pero escala nacional el contraste también es notorio. Guayaquil, con una población similar a la de Quito, dispone de alrededor de 37.000 cámaras.

RELACIONADAS Dirigentes barriales de Quito exigen respuesta del Gobierno ante ola de inseguridad

En el Itchimbía, en el edificio del ECU-911, en el espacio del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), funciona el llamado C5 de la urbe.

Esta, como otras ciudades del Ecuador, ha contado con cámaras desde hace más de 10 años (2012). Pero Carolina Andrade, secretaria de Seguridad, sostiene que al inicio de esta administración “las cámaras estaban totalmente subutilizadas; no había monitoreo detrás (de las imágenes captadas), no servían a ningún objetivo operativo”.

“Orden es seguridad”: Paola Burbano, comité de la República del Salvador Leer más

El monitoreo en el C5 de la capital y el uso de IA

En la sala donde funciona el COE, Alexis Jarrín, su director, pide observar la doble pantalla de uno de los operadores y decenas de videos grabados esa mañana. “El monitoreo, desde julio del 2025, es 24/7, de lunes a domingo, en tres turnos”, afirma. Y muestra cómo aplican el análisis de video.

Con inteligencia artificial (IA) se ha programado el sistema para archivar incidentes relacionados con la gestión de la ciudad: dos en moto, comercio informal, carros mal estacionados, desechos arrojados en la vía, etc.

A partir de esas situaciones que se repiten en ciertos puntos, se alerta a las entidades a cargo, como la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), Emaseo, la Agencia de Control (AMC), entre otras, para que hagan operativos.

“En otras ciudades, las imágenes son grabadas y funcionan posdelito. Nuestro eje es preventivo. Vemos con anticipación un hecho y vía WhatsApp lo reportamos”, precisa.

Articulamos directamente con el Cuerpo de Agentes Metropolitanos y también con la Policía Nacional. Alexis Jarrín/ director del Centro de Operaciones de Emergencia Quito

Del café a la acción: idea de Juan Baquerizo para hablar del futuro de Quito Leer más

¿Y las acciones en torno a la seguridad ciudadana?

En el COE también se monitorean temas de seguridad ciudadana, detectando, por ejemplo, personas en actitud sospechosa. En una de las cuadrículas de la pantalla se ve a tres hombres en una esquina de La Mariscal. Podrían estar vendiendo droga, así que esa alerta la envían a un chat directo con la Policía. Pero no cubren toda la ciudad: están en el Centro Histórico, La Mariscal y en Martha Bucaram, al sur.

Esto dice Carolina Andrade, secretaria de Seguridad

La secretaria Carolina Andrade pide revisar cómo trabajan los C5 de Ciudad de México, Monterrey, Bogotá o Ciudad de Panamá. En el caso de Quito, explica, la visión es gestionar incidentes de la urbe de manera tecnológica.

No solo son cámaras alrededor del orden y control del espacio público, sino un sistema de alertas tempranas, que permiten estar pendientes de sismos, laderas del Pichincha, volcanes, la quebrada de El Tejado, caudales de agua, etc.

“Es una gestión inteligente de incidentes, en coordinación con el ECU-911”, subraya. Y añade que ubican a libadores, presencia de comercio autónomo no regularizado... El objetivo es monitorear alrededor de estaciones de transporte público (Ecovía, trole, metro) y unidades educativas municipales.

Poner una cámara en cada esquina no hará que Quito sea seguro. Mire lo que pasa en Guayaquil... Carolina Andrade, secretaria de Seguridad

“Mi lucha no es contra Pabel Muñoz, no es política”: Claude Roulet Leer más

800 son muy pocas cámaras, comenta especialista Juan Carlos Ruiz

Juan Carlos Ruiz, experto colombiano en temas de seguridad, anota que los C4 o C5 son un gran pulpo de información que ordena y racionaliza patrullajes y operativos, mostrando dónde hay que actuar.

“Puede volverse lo más sofisticado o lo más tonto del mundo, si tienen unas pocas cámaras. Siempre dependerá de cuánto dinero le inviertan en cámaras y operarios. Además de las públicas, se pueden integrar las cámaras de seguridad privada”.

Al comentarle que Quito tiene unas 800 cámaras, apunta: “Indudablemente son muy pocas, deben aumentarlas de modo exponencial. Como no se puede tener mil personas mirando, ahí entra la IA. En general, son buenas para dilucidar delitos ya cometidos, no para vigilancia”. Ruiz cuenta que ha ido al C4 de Bogotá y le han hablado de un caso exitoso: un joven se subió a un poste de electricidad y se robó la luminaria, pero llegó la policía y lo capturó.

Municipio y Policía deben coordinar acciones, para que funcione el C5

Por eso, el especialista Juan Carlos Ruiz advierte que siempre será importante la coordinación con la Policía, ya que con ellos hay que evaluar dónde se concentra el crimen en la ciudad. Con apoyo se puede, por ejemplo, rastrear en tiempo real las placas de un carro robado.

Los pioneros en estos centros de comando han sido los mexicanos. En Bogotá se empezó con Peñalosa. Ahora construyen uno en Medellín. Juan Carlos Ruiz/ especialista colombiano

🤳 A través de una llamada al #911CDMX, despachadores del C2 Oriente en coordinación con elementos de la @SSC_CDMX logran la detención de un probable responsable por el delito de robo a establecimiento.🚨👮👮‍♀️🚓



📺▶️ https://t.co/j7mmDeoW6E



El #C5CorazónDeLaCDMX trabaja todos… pic.twitter.com/S9HZTFLr4n — C5 CDMX (@C5_CDMX) January 20, 2026

Más cámaras se espera colocar en este 2026 en la capital, ¿cuándo?

Carolina Andrade adelanta que aprovecharán 800 cámaras más que instalará la Empresa de Obras Públicas para el conteo de vehículos en semáforos.

Emaseo, PNUD y camiones recolectores con fallas: una compra que abre dudas en Quito Leer más

“Su enfoque está en la movilidad, pero se integrarán al trabajo de orden y control. Se sumarán otras 400 que se ubicarán alrededor de estaciones de metro, mercados, Centro Histórico, donde tenemos presencia de turistas. Y tendrán sensores para la identificación de movimientos de masa y deslaves, que se integrarán a las alarmas comunitarias, sistemas de alerta temprana de erupciones volcánicas y sismos”, sostiene.

La funcionaria no ha especificado en qué plazo se contará con esas 1.200 cámaras extras. Solamente, que su incorporación “está planificada para este año, cuentan con la autorización del ECU-911”. También recuerda que a través de una tasa, desde hace años al ECU-911 se le pagan 400 mil dólares anuales para cubrir la conectividad, mantenimiento y reubicación de las cámaras.

En contexto: la inseguridad en la ciudad

En 2025, en Quito, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes fue de 9, frente a 85 de Guayaquil. Pero sí aumentaron las muertes frente a 2024.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!