Carolina Andrade: "Quito invirtió USD 12 millones en la Policía, de 2023 a 2025"

En la alcaldía de Paco Moncayo, en diciembre del 2002, el Concejo Metropolitano aprobó la creación de la tasa de seguridad, para contar con un Fondo Especial de Prevención de la Violencia e Inseguridad Ciudadana. La secretaria de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, Carolina Andrade Q., dice que Quito ha dejado “sin excusas” al gobierno central al entregarle UPC, vehículos y hasta un software forense.

La competencia en seguridad ciudadana no es municipal. Pero, por ejemplo, el año pasado el Municipio recaudó unos USD 12 millones, por la tasa de seguridad. ¿Cómo se usan esos recursos?

La Empresa Pública de Seguridad recauda la tasa. En el 2024 fueron cerca de 11 millones de dólares. Pero, con recursos no usados en el pasado, el Municipio ha invertido más de lo recaudado, en tres ejes: respaldo a la Policía Nacional; en el Cuerpo de Agentes de Control, para apoyo a la seguridad y en control de espacio público; y en gestión de riesgos, para la atención de emergencias.

¿Cuánto se ha invertido en la Policía Nacional?

Durante el 2023-2025 invertimos cerca de 12 millones de dólares. Si bien, la competencia es del gobierno central, le entregamos a la Policía 134 vehículos, para patrullaje en barrios; cinco camionetas para estaciones intermodales en el Metro de Quito y unos 80 vehículos, para el eje investigativo, a cargo de delitos como secuestro, extorsión, robos y homicidios; se mueven como civiles.

¿Cómo verifican que esos vehículos se usan en la urbe?

Tienen GPS, los monitoreamos; se podría revertir la entrega. Cada seis meses nos dan informes. Quito terminó con una tasa de homicidios de 8 por cada cien mil habitantes en 2024; una reducción de dos puntos en relación con el 2023. En Ambato se incrementó. También les dimos un software forense, que costó USD 240.000, para extraer datos de teléfonos.

¿Por qué si le entregan logística y tecnología a la Policía, en Quito hay más extorsión y robo con armas de fuego hasta en los buses?

Hemos retenido más de 2.000 armas blancas, en operativos. Pero, antes el 60 % de delitos se cometía con armas blancas, ahora el 60% es con armas de fuego. El problema es la política de control de armas. En el 2023, el decreto 707 flexibilizó el acceso a ellas.

En Quito es común que los celulares robados lleguen a las cachinerías como el Centro Comercial Montúfar. ¿Por qué no lo cierran?

El robo es un delito, se debe denunciar, para que la Policía investigue. Hacemos operativos. En el Plan de Comercio hay un eje para trasladar la propiedad a cada responsable de los centros. Tendrán que sujetarse a controles. Además, no solo pasa en ese sitio.

¿Por qué seguir invirtiendo en UPC, que pasan cerradas?

Fue un proyecto priorizado en el Plan de Seguridad, en el contexto de la incorporación de 1.200 policías en el DMQ. Es competencia del gobierno tener la cantidad suficiente de policías por habitante.

¿Cuántos policías hay y cuántos deberíamos tener?

Calculamos que son 4.000, en el eje preventivo. Pero deberíamos tener unos 6.000. No hemos visto un plan real para incorporar a nuevos policías en los tiempos adecuados pues formarlos en seis meses es poco; además hay que depurar.

¿Cuánto invirtieron en UPC en el 2024?

La Policía y el Ministerio del Interior nos solicitaron invertir en 108 UPC. Fueron 1.2 millones de dólares. Este año entregaremos siete que nos faltan de ese total; una en La Roldós. Los policías deben permanecer en los barrios, no pueden abandonarlos, para que estén expuestos al crimen. No hay excusas para que los envíen a labores administrativas, el gobierno nacional debe darles condiciones dignas. No vemos que se invierta ni en motos ni en policías con el aumento de los tres puntos del IVA.

En este año, ¿en qué usarán lo recaudado?

Invertiremos 4 ó 5 millones de dólares para fortalecer las capacidades logísticas y equipamiento especial, para el Cuerpo de Agentes de Control.

¿En armas menos letales?

Cien armas menos letales, para el grupo de acción táctica. Pero, el Ministerio de Interior está trabado con el procedimiento, falta claridad en la forma reglamentada de tener permisos pues hay cambios permanentes de autoridad.

En Cuenca, ya las usan.

No, en Cuenca tampoco tiene los permisos. Sus agentes se están capacitando, pero si las usaran, la Policía podría intervenir. Interior debe aprobar el uso, a partir de la normativa interna que rige desde la Subsecretaría de Seguridad Privada. No hay ciudades autorizadas.

¿Qué podría hacer un agente con esas armas?

Esas armas son disuasivas. Según la Ley que regula el uso proporcional de la fuerza podrían usarlas en caso de una agresión; en operativos, para no estar siempre junto a la Policía Nacional, si hubiera una reacción violenta. Son armas eléctricas y pueden disparar un dispositivo con gas pimienta. Requieren entrenamiento en derechos humanos y funcionamiento del arma. Se usan en Buenos Aires y en Madrid.

Hoja de vida de Carolina Andrade Q.

La Secretaria de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos es politóloga, con mención en Asuntos Públicos por la Universidad Panteón Sorbona de París. Especialista en Servicios de Inteligencia por la UNED, España. Diplomada en Recuperación de Activos y Confiscación del Producto del Delito por la Fiscalía General de Corea del Sur. Fue asesora en el Programa Clima y Seguridad del Instituto Igarapé, Brasil.

