Cartas de lectores | Abominable homenaje

Con profundo estupor he leído en todas las redes sociales el nauseabundo e increíble homenaje que una universidad de tanto prestigio como es la UEES, rindió a un ser que prefiero ni nombrar, quien a pesar de haber nacido en Ecuador se concentró con toda la saña posible en destruir la tierra que lo vio nacer. Primero, despojando al país de sus riquezas, empobreciendo a miles de ecuatorianos que ahora pagan las consecuencias, y logrando él y sus secuaces amasar cuantiosas fortunas que hoy les permiten vivir como millonarios, mientras muchos seres mueren de hambre.

Los horrores en que está sumido nuestro en otrora maravilloso y tranquilo país se los debemos todos a él. No comprendo cómo alguien puede vivir feliz con un peso tan tremendo sobre los hombros, no digo conciencia porque seguramente nació sin ella. Pero la muerte de miles de inocentes, la adicción de niños a las drogas, los secuestros, las extorsiones de gente humilde que trabaja para llevar el pan a casa (y ya ni eso pueden), todo esto es uno de sus logros, que según directivos de la UEES merecen reconocimiento.

Esta persona ha cambiado su apariencia física, su rostro se parece cada día más al de su mentor Belcebú y llegará el día en que irá a hacerle compañía por toda la eternidad.

Este es mi sentir y estoy segura de que lo piensa y lo siente la mayoría de los ecuatorianos.

Lula Meloni