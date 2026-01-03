Espanyol vs FC Barcelona HOY: Hora y canales dónde ver EN VIVO el partido de LaLiga

El Barça tiene una nueva oportunidad de adueñarse de la punta del torneo español. Esta tarde se juega en el RCDE Sradium

La Liga no da tregua tras las fiestas y arranca el año con uno de los platos más fuertes del calendario. Este sábado 3 de enero, el RCDE Stadium será el escenario de una nueva edición del derbi catalán entre el RCD Espanyol y el FC Barcelona, un choque correspondiente a la jornada 18 que promete ser decisivo para las aspiraciones de ambos en la tabla de clasificación.

El conjunto dirigido por la entidad azulgrana llega a esta cita en una posición de privilegio, pero con la presión de no ceder terreno. Con 46 puntos en su casillero, el Barça lidera el campeonato con una renta de cuatro unidades sobre el Real Madrid. Para los de la Ciudad Condal, una victoria no solo significaría mantener la distancia con los blancos, sino también dar un golpe de autoridad en un escenario siempre hostil.

Por su parte, el equipo "perico" atraviesa uno de sus mejores momentos de los últimos años. Instalados en la quinta posición, los blanquiazules han dejado de mirar la zona baja para centrarse plenamente en la lucha por los puestos de competición europea. Sumar tres puntos ante el eterno rival no solo sería una inyección de moral, sino un paso de gigante para consolidar su candidatura continental.

Aunque el historial reciente favorece al Barça con triunfos consistentes, el Espanyol ha demostrado que en su feudo los partidos se deciden por detalles mínimos. La intensidad local suele igualar las fuerzas técnicas.

Se espera un duelo táctico cerrado. El orden defensivo y la presión en la zona de creación serán fundamentales para determinar quién impone el ritmo del juego.

Históricamente, el Barça ha mostrado superioridad, pero los últimos derbis en Cornellà se han caracterizado por marcadores ajustados y una alta tensión competitiva que anula cualquier favoritismo previo.

El derbi catalán es mucho más que tres puntos; es el orgullo de la ciudad y una prueba de fuego para las ambiciones de dos proyectos que están rindiendo al máximo nivel esta temporada. Este compromiso se podrá disfrutar, a partir de las 15:00 (hora de Ecuador), por las señales de Dsports 9 y DGO.

