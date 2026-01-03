Quito: Turistas permanecieron horas varados por suspensión del Teleférico

Una tormenta eléctrica obligó a detener el sistema de góndolas del Teleférico de Quito durante horas

La suspensión del Teleférico de Quito dejó a más de 200 turistas varados en Cruz Loma por seguridad.

Una fuerte lluvia acompañada de tormentas eléctricas obligó a suspender temporalmente el servicio del Teleférico de Quito, la tarde del viernes 2 de enero de 2026, dejando a más de 200 turistas varados durante cerca de cuatro horas en la estación de Cruz Loma, en las faldas del volcán Rucu Pichincha, a 3.947 metros sobre el nivel del mar.

Tormenta eléctrica obligó a suspender el servicio del Teleférico de Quito

El incidente ocurrió en pleno segundo día del feriado de Año Nuevo en Ecuador, cuando decenas de visitantes nacionales y extranjeros se encontraban en la parte alta del atractivo turístico. La medida fue adoptada para evitar que las góndolas quedaran detenidas en medio del trayecto con pasajeros en su interior, según informaron la Administración del Teleférico y el Cuerpo de Bomberos de Quito.

Cristina Herrera, quien estuvo en el lugar, relató a través de su cuenta en la red social X que cerca de 200 personas permanecieron atrapadas en la estación Cruz Loma por varias horas debido a las condiciones climáticas adversas.

“Estamos alrededor de tres horas atrapados en la estación Cruz Loma del Teleférico, debido a la lluvia no nos pueden bajar de aquí. Somos más de 200 personas”, escribió.

🚨Estamos alrededor de tres horas atrapados en la estación Cruz Loma de @telefericoQuito, debido a la lluvia no nos pueden bajar de aquí. Somos más 200 personas. Cómo puede ser posible que no exista un plan de contingencia. @BomberosQuito @PoliciaEcuador pic.twitter.com/jFQOnO6TdU — Cristina Herrera (@cristi_herrera) January 3, 2026

Ante la emergencia, la Policía Nacional informó que se activaron coordinaciones interinstitucionales. Equipos de rescate de montaña y atención prehospitalaria del Cuerpo de Bomberos de Quito se desplazaron hasta el sitio para brindar apoyo y garantizar la seguridad de los usuarios.

Desde la Administración del Teleférico se explicó que la suspensión del servicio responde a protocolos estrictos de seguridad.

“Ante la presencia de lluvias de mediana o alta intensidad y/o tormentas eléctricas, se detiene el embarque de usuarios, se traslada a quienes se encuentran en la línea hacia las estaciones y se apaga el equipo hasta que sea seguro volver a operar”, señaló la entidad, que añadió que el servicio se restableció una vez que pasó la tormenta.

Por su parte, Bomberos de Quito, indicó en sus canales oficiales que, tras mejorar las condiciones climáticas, las góndolas fueron activadas nuevamente y los ciudadanos descendieron de manera ordenada, conforme a los protocolos establecidos.

Sin embargo, el episodio generó cuestionamientos y reclamos de los usuarios, quienes aseguran que no es la primera vez que turistas quedan varados por la suspensión del sistema. Videos difundidos en redes sociales evidenciaron momentos de tensión en la estación de llegada de Cruz Loma.

Suspensión del Teleférico generó reclamos de usuarios en feriado

La usuaria Katiuska Priscyla Graterol calificó la situación como “un desastre total” y denunció que fueron desalojados de la cafetería pese a la lluvia, en presencia de niños y adultos mayores.

“Cayeron dos rayos y fueron más de tres horas sin poder bajar. No tienen un plan B. Muy mal”, escribió en X.

Las góndolas se reactivaron tras el cese de la tormenta eléctrica, permitiendo el descenso de los turistas. No obstante, el incidente volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los planes de contingencia y la gestión de emergencias climáticas en uno de los principales atractivos turísticos de Quito.

⛰️ #Ahora | Debido a tormentas eléctricas en la zona, y siguiendo estrictamente los protocolos de seguridad, la Administración de El Teleférico, suspendió temporalmente el sistema de góndolas en la parte alta para evitar cualquier tipo de riesgo.



🧑🏻‍🚒 Una vez que las condiciones… pic.twitter.com/IKLGRWcRgu — Bomberos Quito (@BomberosQuito) January 3, 2026

Condiciones climáticas extremas afectaron el turismo en Quito

La suspensión del servicio registrada el viernes 2 de enero de 2026 no constituye un hecho aislado. El Teleférico de Quito ya ha enfrentado paralizaciones similares en los últimos años, varias de ellas relacionadas con fallas técnicas y eventos climáticos, lo que ha generado cuestionamientos sobre la gestión de riesgos y los planes de contingencia del sistema turístico.

Uno de los episodios más recordados ocurrió el viernes 2 de febrero de 2024, en horas de la noche, siete meses después de que 74 personas quedaran atrapadas en la cima de la montaña y en las góndolas elevadas por una falla del sistema. En esa ocasión, el Teleférico volvió a paralizarse, dejando a 12 visitantes atrapados en las cabinas y a alrededor de 80 personas varadas en la montaña, sin posibilidad de regresar a tierra firme.

Según la administración del Teleférico, el desperfecto fue provocado por una falla eléctrica asociada a una tormenta eléctrica registrada horas antes en el sector.

