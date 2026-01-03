Ecuador pide que González Urrutia asuma la Presidencia de Venezuela

La Cancillería afirmó que Ecuador espera la “pronta reinserción” de las "autoridades legítimamente electas en 2024"

El Gobierno de Ecuador, presidido por Daniel Noboa, pidió este 3 de enero del 2026 que Edmundo González Urrutia asuma la presidencia de Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas armadas de Estados Unidos durante una operación militar ejecutada en Caracas.

En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo señaló que el país “valora las acciones que permitan al pueblo venezolano recuperar la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho”, así como avanzar hacia un escenario de paz, respeto a los derechos humanos y desarrollo.

La Cancillería afirmó que Ecuador espera la “pronta reinserción” de Venezuela entre las democracias plenas de la región, mediante el ejercicio del “mandato constitucional de las autoridades legítimamente electas en 2024”.

Ecuador rechazó gobierno de Maduro y reconoce a González Urrutia

El Gobierno de Noboa fue uno de los primeros en rechazar los resultados oficiales de las elecciones venezolanas que daban como ganador a Maduro, y en reconocer a González Urrutia como presidente electo, luego de que no se publicaran las actas electorales.

En su pronunciamiento, el Ejecutivo manifestó su voluntad de trabajar con “las legítimas autoridades de Venezuela” tanto en la reconstrucción institucional como en el desarrollo económico y social del país caribeño.

Además, reiteró su compromiso con los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, en particular en lo relacionado con la protección de los derechos humanos y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

El Gobierno ecuatoriano —que mantiene una postura alineada con la administración de Donald Trump en Estados Unidos, incluida la declaración del denominado Cartel de los Soles como organización terrorista— remarcó también su apoyo a los esfuerzos regionales contra el crimen organizado y el “narcoterrorismo”.

En su comunicado, el Ejecutivo sostuvo que “el régimen de Nicolás Maduro atentó contra la democracia, violó derechos humanos, reprimió a la población y provocó el desplazamiento forzado de más de ocho millones de venezolanos”, además de afectar la seguridad regional por su presunta relación con redes de narcotráfico.

Horas antes del pronunciamiento oficial, Noboa había celebrado la captura de Maduro en un mensaje público en el que aseguró que “a todos los criminales ‘narcochavistas’ les llega su hora”. También dirigió palabras a González Urrutia, María Corina Machado y a la ciudadanía venezolana, al señalar que “es momento de recuperar su país” y que “Ecuador es un aliado” en ese proceso.

