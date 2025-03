Quito: ¿Las UPC de su barrio cuentan con policías?

La historia se repite, una y otra vez. Diferentes barrios y vecinos. En las calles Rocafuerte y Maldonado, la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) Santo Domingo, en La Loma Grande, permanece cerrada.

El jueves 27 de febrero del 2025, a las 10:30, se veía transitar a madres e hijos, adultas mayores; una vendedora ofreciendo: “lleve el dólar de claudias”, vecinos en la sastrería, el bazar, la farmacia, etc. Y las dos puertas, la de rejas de metal y la de madera de la UPC, cerradas. En la cuadra, con la condición de que no se mencione su nombre, moradores dicen que expendedores de sustancias psicotrópicas les dicen “sapos”, si denuncian, gritan, etc.

”Una mujer les ofrece droga en paquetitos a los estudiantes del Colegio Fernández Madrid. Les dice: ‘les regalo, prueben; si les gusta, me buscan’”, cuentan.

A unas cuadras, en la Francia y Antonio de Rivera, hay otra UPC de La Loma, en donde el subteniente de Policía, Danny Ortuño, confirmó que uno de los problemas de todo el Centro Histórico, ese barrio, más Santo Domingo y La Marín, es el expendio de droga. Tras las alertas en el chat comunitario movilizan a motorizados y se los llevan a Flagrancia.

Cerca, en la Maldonado y Borrero, en San Sebastián, los vecinos dicen que los policías casi nunca están en la UPC, que ellos adecuaron. Ya en dos oportunidades les han robado hasta el medidor de agua, contaron Oscar Brito y Silvia Oviedo. En medio de la entrevista, en una camioneta pasaban dos policías y se estacionaron al ver que se tomaban fotos.

El capitán Andrés Calvache, jefe del Circuito Panecillo, se acercó. Aseguró que hay un policía en la UPC, de 08:00 a 20:00. Pero eran las 09:45 y no había nadie. Dijo que el personal se asigna a las UPC priorizadas, es decir que tienen convenio con el Municipio de Quito.

El martes pasado, los dirigentes solicitaron a la Policía del DMQ, que esa UPC esté en el listado. Así, la Secretaría de Seguridad, invierte en su rehabilitación. Aunque, el policía admitió que el lugar está habitable.

En esa zona, según él, no hay delincuencia. “Los focos están en La Ronda y Cumandá y por el río Machángara”. Pero, los moradores le recordaron que en diciembre, a las 13:30, los ladrones ingresaron a la Escuela 10 de Agosto, frente a la UPC, en medio de las clases, y se llevaron lo que pudieron lanzándolo desde un muro. Un morador dio el aviso, al chat.

Según el policía, hacen turnos de 12 horas, duermen en las bases, una es la UPC 24 de Mayo. Pero, “depende de la disponibilidad de personal”. EXPRESO buscó datos de la Policía del Distrito. El pedido pasó de una mano a otra, por día libre, permiso médico y luego, porque el contacto dijo necesitar que la solicitud se haga por Quipux.

La inversión municipal

En el 2024, según el portal Quito Informa, ya que la Secretaría de Seguridad no respondió, se invirtieron 4.3 millones de dólares para adquirir 51 camionetas, 64 motocicletas, 112 equipos informáticos, 28 automóviles, 12 escáneres, software forense para investigaciones. Y en la repotenciación de 108 UPC. Eso de un total de 12 millones, recaudados por la tasa de seguridad.

Una opinión

La criminóloga Daniela Valarezo, exsecretaria de Seguridad, cree que se debe revisar el convenio con la Policía. Cuenta que luego de las movilizaciones del 2019, algunas UPC resultaron destruidas y el Municipio firmó un convenio con el Ministerio del Interior. Constructores Positivos se sumó al apoyo.

Luego de una exploración física, la Secretaría levantó un informe que indicó que de 280 UPC en Quito, 163 estaban abiertas y 117 cerradas. En el 2021 confirmaron que varias fueron abandonadas porque los policías fueron trasladados a otras ciudades, para combatir al crimen organizado. “Casi el 42% estaban cerradas y de las abiertas, el 70% estaba en mal estado. Y no funcionaban las 24 horas. Se habló de cuarteles intermedios. Envían a policías comunitarios a combatir organizaciones delincuenciales, para los que no están preparados”.

En el norte y sur de Quito

En el noroccidente de Quito, en Colinas del Norte, el dirigente Armando Ramos dice que la comunidad habilitó dos UPC. Casi no llegan los policías, en una de ellas, “llegan a dormir”. En Cutuglagua, en el sur, Cristian Ilvis, presidente, dice que una de las dos UPC abre y abastece a 22 barrios. Ven asaltos y ellos accionan las sirenas.

Dos concejales

El concejal Wilson Merino opina que el enfoque debe cambiar ya. Y trabajar en prevención del delito, pone de ejemplo a Cuenca y Riobamba, que ya cuentan con guardias ciudadanas, con armas no letales.

El edil de Cuenca, Xavier Bermúdez, indica que su policía municipal patrulla, controla la venta informal, a libadores y es la primera en llegar ante asaltos, “obvio actúan ante delitos flagrantes, según el COIP. Los están capacitando para usar las armas no letales”.

