  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Metamorfosis

La tragedia de Gregorio Samsa en La Metamorfosis revela el rechazo y la soledad ante la pérdida de la utilidad

Triste fue el fin que le deparó el destino a Gregorio Samsa

De ser un hombre activo, trabajador, el sostén de sus padres y su hermana (a quien le iba a obsequiar de regalo los estudios completos en la sinfónica para especializarse en el violín), a terminar transformado en un gigantesco insecto.

Antes admirado, querido y necesitado, a inspirar primeramente asco, temor y miedo, y luego coraje, fastidio y vergüenza.

Su muerte (que hasta la fecha cuando la recuerdo hace que lluevan mis ojos) fue tomada como liberación, alivio y una “vuelta a la normalidad” de la familia.

Muchas interpretaciones se pueden dar a esa transformación en insecto: un accidente, una invalidez, la vejez...

Les recomiendo leer esta historia, que empieza un poco fantástica pero termina fascinando al lector, en la magna obra de Frank Kafka. La Metamorfosis.

David Ernesto Ricaurte Vélez

