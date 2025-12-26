Casos de gripe en Guayaquil: estos son los virus que más circulan

El Municipio aclaró que el aumento de casos gripales responde a un patrón estacional y pidió mantener medidas de prevención

Referencia. La red de salud municipal ha atendido a más de 108.000 pacientes con diagnósticos de enfermedades respiratorias.

Guayaquil ha reportado un aumento de casos con sintomatología gripal, situación que ha generado preocupación entre la ciudadanía en los días previos a las fiestas de fin de año.

Ante este escenario, el Municipio de Guayaquil emitió un comunicado este 26 de diciembre en el que hizo un llamado a la “prevención responsable”, aclarando que el incremento de cuadros respiratorios responde a un comportamiento estacional habitual en la región costa.

Según el pronunciamiento oficial, la circulación de virus respiratorios es común en esta época, especialmente por factores como cambios de clima, reuniones sociales y mayor movilidad ciudadana. Desde la red de salud municipal se explicó que existe una co-circulación simultánea de varios virus respiratorios.

¿Qué virus respiratorios están circulando en Guayaquil actualmente?

El médico infectólogo Andrés Díaz, subdirector de Salud del Cabildo, detalló que los agentes más frecuentes detectados en Guayaquil son la influenza A y B, el virus sincitial respiratorio, el metapneumovirus, el adenovirus y el SARS-CoV-2 (covid-19).

“El virus sincitial respiratorio representa más del 40% de los casos. Influenza y covid-19, junto a este, concentran entre el 90% y 95% de los pacientes que han requerido hospitalización, ya sea en sala general o terapia intensiva”, se lee en el comunicado municipal.

Durante 2025, la red de salud municipal ha atendido a más de 108.000 pacientes con diagnósticos de enfermedades respiratorias, lo que refleja el impacto sostenido de estos virus en la ciudad.

Actualmente, Guayaquil cuenta con 55 establecimientos de salud municipales operativos, los cuales, según el Municipio, están abastecidos, con personal capacitado y atención permanente para responder a este tipo de cuadros clínicos.

"Se exhorta a la ciudadanía a vacunarse, reforzar las medidas de higiene, usar mascarilla cuando existan síntomas respiratorios y extremar los cuidados en los grupos vulnerables, como niños menores de seis años, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, inmunosuprimidos y personal de salud. Compartir con responsabilidad también es una forma de cuidarnos", agregó la entidad.

