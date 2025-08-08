Gabriela Baer se despide de Televistazo tras 25 años en Ecuavisa: ¿Qué ocurrió?

Con emoción y gratitud, la periodista cerró su ciclo en el noticiero del mediodía, dejando huella en la pantalla nacional

Gabriela Baer inició su trayectoria periodística en Ecuavisa, en febrero de 2000. Tras 25 años, se despide de su casa televisiva.

En una emisión cargada de emociones, Gabriela Baer se despidió este viernes 8 de agosto de la audiencia de Televistazo, el noticiero de las 13:00 de Ecuavisa, tras más de 25 años de trayectoria en el canal.

En el set, se encontraba acompañada de Estéfani Espín, con quien compartió este espacio durante los últimos tres años. Con una voz que por momentos se quebrantaba, recordó sus inicios en Contacto Directo, su paso por noticieros comunitarios y sus 16 años como una de las presentadoras más queridas del informativo de las 13:00.

“Esta ha sido mi segunda casa. Gracias por permitirme entrar a sus hogares y crear un vínculo a través de la pantalla”, dijo, agradeciendo a compañeros, directivos, productores, camarógrafos y, por supuesto, a los televidentes.

Una carrera marcada por grandes coberturas

La despedida estuvo acompañada de un reportaje especial locutado por Juan Carlos Aizprúa, presentador del noticiero estelar del Canal del Cerro, en el que se repasaron hitos de su carrera.

Desde coberturas de la crisis financiera de inicios del siglo XXI, pasando por entrevistas internacionales —como la realizada a Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado de EE.UU., en el gobierno de Barack Obama— hasta reportajes desde Londres durante el asilo diplomático de Julian Assange en 2012.

Compañeros y amigos la describieron como una profesional noble, elegante y reservada, amante de los libros, la pasta y el respeto. “La vida tiene etapas, y estas, así como tienen un comienzo, también tienen un final que da paso a nuevos proyectos”, expresó Baer.

Los llevaré en mis recuerdos, pero sobre todo en mi corazón. Hasta siempre", concluyó Gabriela Baer, quien cerró un ciclo como anchor de noticias de Ecuavisa, dejando su sello de calidez, profesionalismo y dedicación en la audiencia que la acompañó por más de dos décadas.

