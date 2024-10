José Daniel López: del desempleo en Ecuador a brillar en la pantalla de Univision

José Daniel López, un apasionado periodista ecuatoriano, ha logrado destacar en el competitivo mundo de la televisión en Estados Unidos, trabajando para Univision San Diego. Pero el camino, relata a EXPRESO desde California, no ha sido nada fácil; su trayectoria es un testimonio de perseverancia y dedicación, marcada por desafíos y decisiones valientes a lo largo de su vida.

Desde sus inicios, ha demostrado que con esfuerzo y determinación se pueden superar las adversidades y alcanzar los sueños. "Me gusta mucho lo que hago, es importante tener bastante perseverancia, echar ganas a lo que uno hace", destaca el ecuatoriano nacido en Quito el 19 de marzo de 1986.

De Machala a California, Estados Unidos

Tras el divorcio de sus padres, José Daniel se trasladó a Pasaje, en la provincia de El Oro, a los 5 años, donde vivió con su madre y su hermano durante 10 años. Estudió en el Colegio Militar Héroes del 41 en Machala hasta agosto de 2001. Ese mes, se mudó a California, Estados Unidos, para vivir con su hermano y su padre, donde completó sus estudios secundarios en la ciudad de Rancho Cucamonga, parte del condado de San Bernardino.

Desde pequeño, mostró una profunda pasión por el periodismo y el cine. Y aunque pudo estudiar ambas en la carrera de Producción Audiovisual, en la Universidad Estatal de California en Fullerton, se inclinó por la primero porque "lo mío es contar historias". Además, para vivir del cine debía encontrar conexiones dentro de la industria y aquello "me iba a tomar tiempo".

Desafíos y nuevas oportunidades en Europa

A pesar de su dedicación, las oportunidades laborales no llegaron de inmediato. "Las oportunidades no se dieron a temprana edad; otros profesionales ingresan más jóvenes a los medios de comunicación. Estoy bordeando los 40 años y no he tenido tantas oportunidades como hubiese querido antes", reconoce López, cuya película favorita es la brasileña Ciudad de Dios (2002).

Lo mío es contar historias. Me gusta mucho lo que hago, es importante tener bastante perseverancia, echar ganas a lo que uno hace" José Daniel López Periodista ecuatoriano, radicado en EE.UU.

Para afrontar el alto costo de vida en California, López se vio obligado a aceptar cualquier trabajo que le ofrecieran. Así, pasó por una juguetería, una mueblería y una empresa de tecnología celular, donde se encargó del control de calidad de video. Sin embargo, su ambición por "abrirse carrera" en los diferentes medios lo condujo a Europa.

Estudiar una maestría en Periodismo Internacional lo llevó a Gales (Reino Unido) a finales de 2011. Durante ese tiempo, estableció contactos en la reconocida BBC, lo que le abrió la puerta para trabajar como freelance en una sede de la radio del medio en España, hasta 2014. Su dominio del inglés fue clave para acceder a esa valiosa oportunidad laboral.

José Daniel López Después de trabajar en una juguetería, una mueblería y una empresa de tecnología celular, decidió partir hacia Europa para perseguir su sueño de ser periodista.



Regreso a Ecuador: Su paso por la Secom y Telesur

Después de varios años trabajando en un programa radial sobre economía, José Daniel López no contaba con un empleo estable, ya que era freelancer. Motivado por esta situación, decidió probar suerte en su país natal.

José Daniel López durante su paso por la Secom. Cortesía.

Sin embargo, tras regresar a Ecuador en 2014, se encontró con que ningún medio de comunicación le abría las puertas, pese a su experiencia y estudios. En 2015, se arriesgó a incursionar en el ámbito de las relaciones públicas y consiguió un trabajo en la Secretaría de Comunicación (Secom), bajo la dirección de Fernando Alvarado.

Estoy bordeando los 40 años y no he tenido tantas oportunidades como hubiese querido antes" José Daniel López Periodista ecuatoriano, radicado en EE.UU.

Con la transición del gobierno de Rafael Correa al de Lenín Moreno, López renunció en 2017 y se unió a Telesur, donde participó en un proyecto de desarrollar un canal en inglés. Su sueño de trabajar en deportes lo llevó a mudarse a la sede oficial de la cadena televisiva en Caracas, Venezuela, para presentar ese espacio temporalmente.

Crisis venezolana, pandemia e inseguridad lo dejaron sin empleo formal

No obstante,el proyecto del canal en inglés no logró mantenerse debido a la crisis en Venezuela, lo que dejó a José Daniel sin empleo. Una vez más, se vio obligado a trabajar como freelancer, escribiendo para un medio de Asia y colaborando con el Cuerpo de Bomberos de Quito. La crisis postpandemia, sumada a la inseguridad y la falta de oportunidades, lo llevó a tomar la decisión de regresar a Estados Unidos en julio de 2023.

José Daniel López incursionó en Telesur como presentador de noticias y del segmento deportivo. Cortesía.

José Daniel López En Ecuador, ningún medio de comunicación le abrió las puertas, pero en Estados Unidos encontró las oportunidades que tanto anhelaba.



El periodista ecuatoriano llegó a San Diego, en California, se alojó con su hermano y comenzó a trabajar en relaciones públicas en un gobierno local, lo que le permitió establecer contactos en el ámbito periodístico. "A esta edad, es importante tener mucha experiencia en diferentes ámbitos, y eso me ha ayudado a conseguir lo que quiero", reflexiona.

Su llegada a Univision San Diego

Con la experiencia acumulada, José Daniel envió su demo reel y currículum a Univision, donde finalmente encontró la oportunidad que había estado buscando. “Me siento contento y muy feliz en llegar a donde he llegado, pero uno siempre quiere mejorar y seguir buscando nuevas oportunidades”, afirma con determinación. Su trabajo en Univision San Diego le ha permitido cumplir parte de su sueño de ser periodista deportivo, un área que lo apasiona profundamente.

José Daniel enfatiza que nunca es tarde para cumplir los sueños. “La edad no es un impedimento. Para mí es solo un número”, dice con firmeza. Su historia es un recordatorio de que la perseverancia, la paciencia y la confianza en uno mismo son claves para alcanzar el éxito. “Siempre hay maneras de poder hacer lo que a uno le gusta. Estoy contento aquí y quiero seguir aprendiendo”.

José Daniel López presenta las noticias deportivas en Univisión San Diego. Cortesía.

Hoy, José Daniel López se encuentra en un emocionante capítulo de su carrera, satisfecho con su trabajo en Univisión y ansioso por seguir aprendiendo y creciendo. Su viaje es un testimonio inspirador para todos aquellos que buscan hacer de su pasión una realidad, recordando que, aunque el camino sea largo y lleno de obstáculos, la perseverancia y la pasión pueden abrir puertas inesperadas.

